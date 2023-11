Las cosas con Ucrania "están yendo mal" para EE.UU., dice Trump

"Ya no hablan de Ucrania. No lo veo, y no solo por la catástrofe de Israel", declaró el expresidente estadounidense.

El expresidente estadounidense Donald Trump hizo hincapié en que los medios de comunicación dejaron de realizar una extensa cobertura del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que "las cosas están yendo mal" para EE.UU.

"Nadie habla de Afganistán. Ya no se habla mucho de Ucrania. Eso es porque las cosas no van bien, y no hablan de ello", señaló el precandidato para las elecciones presidenciales, que se celebrarán en 2024, durante un mitin en la ciudad de Houston (el estado de Texas) este jueves.

Además, Trump ha enfatizado que si "los medios de noticias falsas" no hablan sobre algún acontecimiento, podría ser igual de malo o aún peor de lo que publican. "Ya no hablan de Ucrania. No lo veo, y no solo por la catástrofe de Israel", agregó el exmandatario.

Anteriormente, el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, afirmó que Ucrania no podría ganar en el conflicto con Rusia sin el apoyo de Washington. "Si ahora le sacamos a Ucrania la alfombra debajo de sus pies, Putin solo se hará más fuerte y tendrá éxito en hacer lo que pretende y apoderarse del territorio soberano de su vecino", manifestó el funcionario.

El 20 de octubre, la Administración del actual presidente, Joe Biden, pidió un nuevo paquete de ayuda para Kiev por un valor de 60.000 millones de dólares. Sin embargo, este jueves la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que prevé más de 14.000 millones de dólares en ayuda de emergencia para Israel, pero en el que no se menciona a Ucrania.