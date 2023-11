Diputados de Milei avalan los golpes en la escuela y comparan el matrimonio igualitario con tener "piojos"

Diputados electos del partido ultraderechista La Libertad Avanza (LLA) desataron nuevas controversias al avalar que los profesores apliquen castigos físicos a los alumnos en las escuelas de educación básica, y por comparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con "estar llenos de piojos".

Desde que el candidato de este partido, Javier Milei, se postuló para la presidencia, las polémicas por sus propuestas y las de sus aliados han sido permanentes, pero se han intensificado desde que pasó a la segunda vuelta que se realizará el próximo 19 de noviembre y en la que se enfrentará al actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Ahora fue el caso de Alfredo Olmedo, diputado electo del LLA en el Parlasur, quien en una entrevista defendió los golpes como parte de la educación.

🔴 ALFREDO OLMEDO: "HAY QUE PRIVATIZAR LAS ESCUELAS"🗣️"A mi me han enseñado a punterazos, ¡a punterazos! La maestra nos hacía poner los deditos adelante en la mesa y nos pegaba con el puntero. Aprendía uno a la perfección", detalló. pic.twitter.com/QSXaw2hOhj — Mejor País del Mundo 🌎 (@MejorPais899) November 2, 2023

"A mí me han enseñado a punterazos en la escuela pública, así aprendí yo, no me olvido más. Cuando no sabía la tabla de multiplicar, les cuento, la maestra nos hacía poner los deditos así adelante del borde y nos pegaba con el puntero, aprendía uno a la perfección. Yo nunca tuve un problema psicológico", afirmó.

También respondió favorablemente cuando le preguntaron si le parecía que los golpes son parte de un sistema pedagógico. "El puntero funcionaba de una forma increíble", insistió.

Por otra parte, Diana Mondino, la diputada que esta semana volvió a defender la propuesta de un "mercado de órganos", manifestó su desacuerdo con el matrimonio igualitario con una metáfora insultante para la comunidad LGTBIQ.

Compara al matrimonio igualitario con tener piojos la.libertas no avanza pic.twitter.com/dodJsJ6In6 — Tano (@productortano) November 2, 2023

"Como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno, es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Déjame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos", afirmó al reiterar su rechazo al derecho a este tipo de uniones en las que Argentina fue un país precursor a nivel mundial.