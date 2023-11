Petro advierte a Biden que no se puede "seguir permitiendo la masacre" de Israel contra Palestina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este viernes que habló directamente con su par de EE.UU., Joe Biden, para advertirle "que no se podía seguir permitiendo la masacre" que ejecuta Israel contra el pueblo de Palestina.

"Yo mismo le dije al presidente Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre", indicó Petro en declaraciones reseñadas por la Presidencia de Colombia en la red social X.

El mandatario colombiano agregó que "la ruptura del derecho internacional" que se contempla en la actualidad con los crímenes que se cometen de forma impune contra los palestinos, "produce más violencia, más barbarie y la destrucción democrática".

“La ruptura del derecho internacional que hoy estamos contemplando produce más violencia, más barbarie y la restricción democrática”: Presidente @petrogustavo al Presidente @JoeBiden en Washington D. C. pic.twitter.com/VuJCbteLUD — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 3, 2023

Petro señaló que tras estos señalamientos, no obtuvo ninguna reacción del mandatario estadounidense. "No hubo respuesta, porque ese no era el tema de la reunión, pero dejamos constancia frente a él de nuestra posición".

El presidente colombiano ha mantenido una fuerte postura frente al histórico conflicto entre Israel y Palestina, sobre todo desde que se radicalizaron los ataques armados y bombardeos aéreos israelíes contra la Franja de Gaza, que han dejado miles de víctimas inocentes muertas, la gran mayoría niños, en las últimas semanas.

A finales de octubre, Petro respaldó la postura del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien llamó a Israel y al grupo armado propalestino Hamás, a respetar el derecho humanitario internacional y subrayó que los "horribles actos de terror" perpetrados por la organización "no pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino".

"Israel debe cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. El orden jurídico internacional debe preservarse y es la base de la paz", expresó Petro tras respaldar a Guterres.

