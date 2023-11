Blinken: "Israel no tiene intención ni deseo de tomar el control y responsabilidad de la Franja de Gaza"

Israel asegura que no tiene intención de tomar el control de la Franja de Gaza después que terminen las hostilidades en el enclave, afirmó este viernes el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, durante una conferencia de prensa celebrada en Tel Aviv en el marco de su tercera visita desde el inicio de la escalada palestino-israelí.

Al ser preguntado sobre lo que le espera a la Franja de Gaza tras el fin de la campaña militar israelí, Blinken declaró: "Esto es lo que sabemos, y creo que todo el mundo está de acuerdo: no puede ni debe haber una vuelta al statu quo anterior al 7 de octubre. Es inaceptable. No es tolerable para Israel; no debería ser aceptable ni tolerable para nadie más".

Explicó que la idea de que el enclave palestino siga gobernado por el movimiento Hamás es "inaceptable", ya que esto "representa una amenaza constante y duradera para Israel y sus ciudadanos".

"También sabemos que Israel no puede volver a asumir el control y la responsabilidad de Gaza. Y es importante señalar que Israel ha dejado claro que no tiene intención ni deseo de hacerlo", aseguró el funcionario estadounidense.