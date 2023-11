Israel seguirá bombardeando Gaza "con toda su fuerza": Netanyahu rechaza llamamientos a una pausa en las hostilidades

Aseguró que se opone a la posibilidad de un "alto el fuego temporal que no incluya el retorno de los rehenes" israelíes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado este viernes la posibilidad de una pausa en el conflicto con Gaza y aseguró que las fuerzas de su país seguirán bombardeando el enclave "con toda su fuerza", informa Politico.

Luego que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, llamara a hacer una pausa humanitaria en el conflicto, Netanyahu rechazó la posibilidad de un "alto el fuego temporal que no incluya el retorno de los rehenes" israelíes en manos del movimiento palestino Hamás.

El mismo día, el presidente de Israel, Isaac Herzog, señaló, en un artículo publicado en el The New York Times, que "cualquiera que piense que la explotación cínica del sufrimiento de los civiles nos atará las manos y ahorrará este tiempo para Hamás está equivocado".

"Para nosotros y para los palestinos, el sufrimiento terminará solo con la eliminación de Hamás. Cualquiera que intente atar nuestras manos, intencionalmente o no, socava no solo la defensa de Israel, sino también cualquier esperanza para el mundo donde estas atrocidades no pueden tener lugar", subrayó.

Este miércoles, el embajador israelí en EE.UU., Michael Herzog, también sostuvo que un cese al fuego es imposible, dados los esfuerzos que adelanta Tel Aviv contra los militantes palestinos. "Si se habla de un cese al fuego, eso no ocurrirá, porque no detendremos nuestros esfuerzos bélicos para destruir la máquina de guerra de Hamás", destacó Herzog. "Mientras lo hacemos, tenemos una obligación de brindar ayuda humanitaria en el terreno, y lo cumplimos", añadió.

