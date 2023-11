Pentágono confirma que drones estadounidenses sobrevuelan la Franja de Gaza

Desde el comienzo de la escalada del conflicto palestino-israelí, drones estadounidenses sobrevuelan la Franja de Gaza para ayudar a Israel en la búsqueda de sus rehenes retenidos por Hamás, confirmó este viernes el secretario de Prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder.

"En apoyo a los esfuerzos de recuperación de rehenes, EE.UU. está llevando a cabo vuelos de aviones no tripulados desarmados sobre Gaza, así como proporcionando asesoramiento y asistencia para ayudar a nuestro socio israelí en sus esfuerzos de recuperación de los rehenes", declaró.

Esta declaración se produjo después de que The New York Times publicara el jueves un artículo en el que revelaba que los drones avanzados de reconocimiento y ataque MQ-9 Reaper operan en la zona del enclave palestino. Según dos funcionarios del Departamento de Defensa, citados por el medio, los vuelos de vigilancia no prestan asistencia a las operaciones militares israelíes sobre el terreno y solo tienen como objetivo ayudar a localizar a los rehenes.