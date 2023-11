VIDEO: Ministro de Exteriores croata intenta besar a su homóloga alemana frente a las cámaras

El ministro croata de Exteriores, Gordan Grlic Radman, desató una polémica por su intento de besar a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, mientras posaban para una foto grupal.

Un video difundido en redes muestra a Radman, de 65 años, acercándose a Baerbock para estrecharle la mano e intentar besarla en la mejilla mientras la ministra intenta esquivar sus afectos.

Los hechos ocurrieron este jueves en una sesión de fotos durante una cumbre ministerial de la UE celebrada en Berlín.

El ministro croata de Asuntos Exteriores, Gordan Grlic-Radman, intentó besar el jueves a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, en la cumbre ministerial de la UE celebrada en Berlín. pic.twitter.com/0C4XUiUz9q — Sepa Más (@Sepa_mass) November 3, 2023

El gesto suscitó burlas en redes sociales y provocó la indignación de algunos grupos feministas: "Está claro que una relación así no existe aquí y que la ministra (Baerbock) se quedó sorprendida con tanta cercanía", declaró Rada Boric, destacada activista croata por los derechos de la mujer, tachando la actitud del ministro de "muy inapropiada".

Asimismo, la ex primera ministra croata, Jadranka Kosor, también criticó a Radman en las redes sociales. "Besar violentamente a las mujeres también se llama violencia, ¿no?", escribió Kosor en su cuenta de X.

Sin embargo, el ministro no se mostró afectado por las críticas y explicó los hechos: "No sé cuál era el problema, no fui consciente de ello hasta que lo vi. Nos saludamos cordialmente, como yo saludo a todo el mundo y todo el mundo me saluda a mí", indicó. "Si esto molestó a alguien, le pido disculpas", agregó.