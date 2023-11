NYT: Israel no está seguro de tener tiempo suficiente para erradicar a Hamás

Israel no está seguro de tener tiempo suficiente para erradicar todas las fuerzas del movimiento palestino Hamás, según reportó The New York Times citando a un alto cargo militar israelí.

Aunque el oficial asegura que las tropas israelíes tomarán el control de la Franja de Gaza, e Israel afirma haber matado a cientos de militantes palestinos en sus incursiones, no está seguro de que tengan el tiempo suficiente para erradicar todas las fuerzas de Hamás.

Su desconfianza radica en que cada día la opinión pública internacional se está tornando "bruscamente" en contra de Israel. Además, desde Tel Aviv han reiterado que la eliminación de los integrantes de Hamás puede llevar meses.

Hasta la fecha ya son seis los países que han modificado sus relaciones diplomáticas con Israel debido a los incesantes bombardeos perpetrados contra la Franja de Gaza, que han causado miles de muertos entre la población civil palestina.

No obstante, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado la posibilidad de una pausa en el conflicto con Gaza y aseguró que las fuerzas de su país seguirán bombardeando el enclave "con toda su fuerza".

Según el militar israelí citado por The New York Times, la magnitud de los atentados del 7 de octubre perpetrados contra Israel ha hecho que los mandos israelíes sean menos reacios al riesgo a la hora de enfrentarse al enemigo.

Aunque algunos comandos de Hamás han sido liquidados, en otros lugares los militantes siguen luchando vigorosamente. Muchos milicianos permanecen ocultos en la red de túneles, al igual que los altos dirigentes del grupo, indicó el oficial.

