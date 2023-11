Presidente de Israel: "El sufrimiento de los palestinos solo terminará con la eliminación de Hamás"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, en un artículo para The New York Times, este 3 de noviembre, ha declarado que la operación militar de las Fuerzas de Defensa de Israel en los territorios palestinos no terminará hasta que se elimine por completo el movimiento Hamás, el ala militar del cual perpetró la incursión en Israel el pasado 7 de octubre matando a unas 1.400 personas y secuestrando a más de 240.

"Сualquiera que piense que la explotación cínica del sufrimiento civil nos atará las manos y salvará a Hamás, esta vez está equivocado. Para nosotros y para los palestinos, el sufrimiento solo terminará con la eliminación de Hamás", ha aseverado. El presidente israelí ha añadido que "cualquiera que intente" atar las manos a Tel Aviv, "intencionalmente o no, está socavando no solo la defensa de Israel sino también cualquier esperanza de un mundo donde estas atrocidades no puedan ocurrir".

En este sentido Herzog ha subrayado que Hamás "impuso esta guerra" a Israel, por lo cual las FDI han estado actuando "para eliminar permanentemente esta amenaza insoportable y permitir el regreso de nuestros rehenes". Al mismo tiempo, el presidente israelí ha afirmado que "incluso mientras Hamás dispara cientos de cohetes" contra Israel y el Ejército israelí sufre bajas en combates, Tel Aviv hace "un esfuerzo para dar alerta temprana a los civiles [palestinos] con folletos y llamadas telefónicas para sacarlos de las principales zonas de batalla y permitir la ayuda humanitaria a través de la frontera de Gaza con Egipto". "Cientos de camiones de ayuda están llegando ahora y se esperan más cada día", ha añadido.

Cabe recordar que los habitantes de la Franja de Gaza se encuentran en una gravísima situación humanitaria no solo por los incesantes ataques por parte de las FDI, sino también porque Israel anunció el asedio completo de este enclave palestino en los primeros días de su guerra contra Hamás, cortando el suministro de agua, electricidad y combustible. Los pocos camiones con la ayuda humanitaria para el pueblo palestino que llegan a través del cruce de Rafa son "una gota en el mar" en comparación con las necesidades reales de los palestinos en estos momentos, declaró el líder de Hezbolá, Sayyed Hasán Nasrallah, este viernes en un discurso.

