La ciclista con la que chocó Arnold Schwarzenegger presenta una demanda en su contra

Una ciclista con la que Arnold Schwarzenegger chocó accidentalmente en su todoterreno en febrero ha demandado al expolítico y actor por conducción "negligente", solicitando una indemnización por daños y perjuicios, informa el periódico Los Angeles Times.

En la demanda, Joanne Flickinger afirma que como consecuencia del accidente tuvo que costear cuantiosas facturas médicas, pues el choque le causó lesiones "graves" y "permanentes".

La mujer afirma que en el momento de los hechos, que tuvieron lugar el 5 de febrero de 2023, Schwarzenegger conducía "a una velocidad excesiva y no mantenía la vista en la carretera", por lo que solicita una indemnización superior a 25.000 dólares por "dolor y sufrimiento pasados y futuros, angustia emocional; pérdida de ingresos pasada y futura; pérdida de capacidad de obtener ingresos pasada y futura; gastos médicos pasados y futuros; gastos de asistencia sanitaria pasados y futuros; gastos accesorios pasados y futuros; y servicios domésticos pasados y futuros".

Tras el accidente, se informó que la mujer giró a la izquierda delante del todoterreno de Schwarzenegger antes de que éste pudiera frenar, y que él no circulaba con exceso de velocidad. También se sabe que, tras el accidente, la mujer se quejó de dolor, y al parecer el actor llevó su bicicleta a un taller local para que la repararan.

Por su parte, los abogados de Schwarzenegger y Flickinger no respondieron a las peticiones de comentarios. Sin embargo, se sabe que en febrero el oficial de Policía de Los Ángeles Mike López dijo que no hubo lesiones peligrosas para la ciclista y que "no se cometió ningún delito".