Axios: El equipo de campaña de Biden, dividido por su "apoyo a las matanzas a gran escala de civiles palestinos"

"No sé cómo se puede ver [...] como algo que no sea inmoral", ha dicho al medio un alto funcionario del Comité Nacional Demócrata bajo la condición de anonimato.

Una parte del equipo de campaña de Biden para las elecciones de 2024 se está planteando renunciar, ya que considera que la Casa Blanca es cómplice de un "ataque inmoral" contra los palestinos por el respaldo que la actual Administración Biden ofrece a las agresiones de Israel en la Franja de Gaza, informa Axios con referencia a fuentes anónimas.

La postura de los asesores de Biden más jóvenes y progresistas está generando división en el Comité Nacional Demócrata (CND), donde un sector proisraelí de mayor edad cree que el presidente está mostrando "claridad moral" al proteger a Israel de los terroristas.

"El presidente centró su campaña de 2020 en una 'batalla por el alma de la nación', pero parece que la Administración libra actualmente una batalla por su propia alma", ha dicho a Axios un miembro destacado del CND que pidió no ser identificado. "No sé cómo puede verse el apoyo a la matanza a gran escala de civiles palestinos como algo que no sea inmoral", ha añadido.

Por otra parte, el presidente del CND, Jaime Harrison, en declaraciones a Axios ha afirmado que Biden "continúa mostrando un liderazgo y una claridad moral incomparables" y que "Israel tiene derecho a defenderse del terrorismo y de la continua amenaza que plantea Hamás".

Y mientras que otro prominente integrante del CND ha indicado que la campaña 2024 promete ser "larga y agotadora y el presidente lo está haciendo aún más difícil", el propio organismo —que se centra su atención en el apoyo a las campañas y actividades políticas de los candidatos— se ha negado a comentar al medio de forma oficial cualquier descontento entre los miembros, los partidarios y los donantes.

