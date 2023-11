NYT: La reprimenda de Zelenski a su comandante en jefe muestra una "brecha" en el liderazgo de Ucrania

"Lo más probable es que no haya un avance profundo y hermoso", declaró Valeri Zaluzhny, mientras que el presidente ucraniano aseveró que "no estamos en un punto muerto".

La crítica de la Oficina Presidencial de Ucrania contra el comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhny, por la descripción de la situación en el frente representa "una sorprendente reprimenda pública" que, según un artículo de The New York Times publicado este sábado, "señala una brecha emergente entre el liderazgo militar y civil en un momento ya difícil para Ucrania".

"La fisura emergente entre el general y el presidente se produce mientras Ucrania está luchando en su esfuerzo de guerra, militar y diplomáticamente", reza la publicación.

The New York Times reporta que las operaciones de los militares ucranianos no lograron tener "ningún avance" y provocaron un gran número de víctimas en cada parte del conflicto. Además, "Ucrania está enfrentando ataques intensivos rusos en el este", mientras que el escepticismo en Europa y el Partido Republicano de EE.UU. ha crecido.

Declaraciones de Zaluzhny y respuesta de Zelenski

En una entrevista para la revista británica The Economist, el comandante en jefe de Ucrania Zaluzhny comparó la situación actual en el frente ruso-ucraniano con lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial. "Hemos alcanzado un nivel de tecnología que nos sitúa en un punto muerto", afirmó, al añadir que sería necesario un gran salto tecnológico para salir de este estancamiento. "Lo más probable es que no haya un avance profundo y hermoso", señaló en referencia a la fallida contraofensiva del Ejército ucraniano.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, aseveró: "No estamos en un punto muerto. Rusia controla el cielo. Nosotros cuidamos de nuestros militares". A su vez, el jefe adjunto de la Oficina Presidencial de Ucrania, Ígor Zhovkva, en una entrevista televisiva manifestó que "lo último que haría es comentar para la prensa […] lo que está sucediendo en el frente".

Además, el funcionario señaló que le había llamado el jefe de la Oficina de un líder occidental para preguntarle, "preso del pánico", qué es lo que debe informar a su jefe. "¿Están realmente en un callejón sin salida? ¿Es esto lo que queríamos lograr con este artículo?", afirmó Zhovkva citando lo que le habían dicho.