NYT: La gira de Blinken por Medio Oriente no logra los objetivos esperados

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reunió en los últimos días con varios líderes durante su gira por Oriente Medio, en un esfuerzo por limitar la propagación de la guerra palestino-israelí y sofocar la creciente indignación de sus aliados árabes por las víctimas civiles palestinas.

Sin embargo, según los reportes de The New York Times, el viaje del alto cargo estadounidense por Medio Oriente no logró los objetivos esperados, pues su visita se produce "mientras el mundo procesa imágenes de la devastación masiva provocada por los ataques aéreos israelíes en Gaza".

Gira con varios obstáculos y presiones

En una conferencia de prensa de Blinken con los ministros de Exteriores de Egipto y Jordania, Sameh Shoukry y Ayman Safadi, el sábado en Amán, Jordania, el canciller egipcio pidió un "alto el fuego inmediato" en el enclave palestino sin condiciones, mientras que su homólogo jordano le manifestó sin rodeos al representante estadounidense: "Detengan esta locura".

No obstante, el diplomático de Washington rechazó las propuestas y reiteró la posición de su país, expresando que Tel Aviv tiene derecho a defenderse y que en estos momentos un alto al fuego "dejaría a Hamás en su lugar".

Por otro lado, Blinken admitió que Tel Aviv necesitaba tomar medidas para minimizar las víctimas en sus ataques. En esa línea, el alto cargo ha encabezado los esfuerzos diplomáticos para desbloquear la asistencia a los civiles de Gaza después de casi un mes de guerra y para una "pausa humanitaria" con el fin de que la ayuda llegue de manera segura al territorio palestino.

Sin embargo, durante su reunión en Israel el viernes con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí le dejó claro que no habría un cese al fuego hasta que se liberaran todos los rehenes retenidos por Hamás y que el Ejército hebreo seguirá atacando el enclave "con toda su fuerza".

Según reportó Financial Times, Blinken enfrentó estos días una intensa presión de aliados regionales cercanos para facilitar un alto el fuego inmediato en Gaza, dejando al descubierto el aprieto en que se encuentra EE.UU. entre su apoyo a Israel y la indignación en las capitales árabes por el asedio y bombardeo a la Franja de Gaza.

