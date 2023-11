Zelenski: "Si Trump viene a Ucrania, necesitaré 24 minutos para explicarle que no podrá gestionar esta guerra"

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha comentado las palabras de Donald Trump, quien en repetidas ocasiones aseguró ser capaz de solucionar el conflicto entre Moscú y Kiev en 24 horas si es reelegido como presidente de EE.UU. el próximo año.

Durante su entrevista con 'Meet the Press' de NBC, transmitida este domingo, Zelenski puso en duda las afirmaciones de Trump y lo invitó a visitar Ucrania para hacerle entrar en razón tan solo en 24 minutos.

"El expresidente Trump dijo que en unas 24 horas podrá gestionarlo y terminar la guerra. ¿Qué puedo decir? Entonces él también es muy bienvenido. El presidente Biden estuvo aquí y creo que entendió algunos detalles que solo se pueden entender estando aquí", sostuvo el mandatario.

"Entonces, invito al presidente Trump", continuó. "Si puede venir aquí, necesitaré 24 minutos, sí, 24 minutos. No más. 24 minutos para explicarle al [ex]presidente Trump que no puede gestionar esta guerra" en un solo día, resaltó Zelenski.

En sus declaraciones, el presidente ucraniano no dudó en culpar a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de la imposibilidad de lograr la paz. Asimismo, manifestó no estar completamente seguro de que Trump respaldara a Ucrania en caso de que volviera a gobernar EE.UU. "Realmente, no lo sé", reconoció.