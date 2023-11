Gana más de 30 millones de dólares en la lotería y continúa madrugando para ir a trabajar

"Sé que gané dinero, pero mi cuerpo no se siente diferente", afirma Pierre Richer tras ganar más de 36 millones de dólares en la lotería de la provincia canadiense de Quebec.

Un hombre de unos 60 años que ganó el premio mayor de la lotería de la provincia canadiense de Quebec se levantó a las 4:30 de la mañana el lunes siguiente para ir a trabajar como si nada hubiera pasado.

"Siento lo mismo, no he cambiado; de acuerdo, ahora sé que gané el dinero, pero mi cuerpo no se siente diferente", afirmó Pierre Richer, citado por medios locales, luego de ganar el mes pasado el premio mayor Lotto Max de 50 millones de dólares canadienses, equivalentes a más de 36 millones de dólares estadounidenses.

Pese a que el premio seguramente le cambiaría la vida a cualquiera, el hombre oriundo de Montreal decidió despertarse temprano el lunes siguiente y continuar con su trabajo de conductor y jefe de envíos en una empresa de 'catering'.

"No puedo dejarlos solos en la oscuridad. Sin mí, el departamento de envíos no es viable", se justificó. A pesar de su edad, anunció que no planea retirarse todavía, pero que se dará algunas semanas para tomar una decisión adecuada.

Con el monto obtenido, Richer adelantó que finalmente podrá hacer realidad su sueño de ser propietario de una casa en las afueras de la ciudad, enviar a su familia de vacaciones y cambiar su vehículo.

Asimismo, relató que cuando adquirió su boleto ganador en realidad estaba por comprar una masa para pastel en oferta con su hija para el Día de Acción de Gracias, que en Canadá se celebra el 9 de octubre. "Como la masa de pastel estaba a la venta en el Super C, mi hija fue a buscarla y yo compré el boleto", declaró.