Un anciano le planta la cara a Scholz: "Dicen que Alemania tiene el gobierno más tonto del mundo"

El canciller alemán, Olaf Scholz, tuvo que defender el "buen trabajo" de su administración, frente a las críticas de los asistentes a un diálogo ciudadano celebrado este jueves en la ciudad de Mannheim.

Unos 170 habitantes de la región acudieron al foro para hacer preguntas al jefe del Gobierno. Sin embargo, el actor principal de la velada fue un hombre de tercera edad que lanzó una serie de críticas contra el mandatario.

"Señor canciller, tengo dos áreas que me gustaría abordar", comenzó su intervención el pensionado. El primer punto era el papel de Scholz en el 'caso Cum Ex', en el que el Estado alemán sufrió un fraude de más de 30.000 millones de euros (31.947 millones de dólares).

"Me preocupa que sea usted muy olvidadizo. Esto también se comenta en el extranjero: 'Ustedes tienen un canciller olvidadizo'", explicó el hombre. "¿No cree que, si se quitara este lastre de encima, y aclarara las cosas, ayudaría tanto a Alemania como a su partido?", terminó el hombre su primera pregunta entre aplausos.

Was dieser Rentner Scholz ins Gesicht sagt, muss man gesehen haben:"Kanzler der Vergesslichtkeit!""Dümmste Regierung der Welt!""Die Regierung hat viele Mitglieder, die überhaupt nichts können!"https://t.co/sqrv0AzNCgpic.twitter.com/U12c3pNdDc — Julian Reichelt (@jreichelt) November 3, 2023

Baerbock y Habeck: "Hay que echarlos o educarlos"

La segunda pregunta estaba relacionada con el Gobierno Federal, en particular respecto a los polémicos desaciertos técnicos y lingüísticos del ministro de Economía, Robert Habeck, y la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock.

"No solo los cómicos dicen que Alemania tiene el gobierno más estúpido del mundo, y es una expresión muy dura", continuó. Aunque confesó no compartir esta opinión, destacó que "tienen tantos miembros en su gabinete que no saben hacer nada de nada".

Según el anciano, Habeck no sabe lo que es la "bancarrota", y según los conocimientos de historia de Baerbock, los tanques ya recorrían los campos de batalla en los tiempos de Napoleón. Recordó que, además, la ministra había declarado que hay países "a cientos de miles de kilómetros de Alemania" (cuando la circunferencia de la Tierra es de solo 40.075 kilómetros) y que en otra ocasión afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, debería cambiar su postura respecto a Ucrania "360 grados". Asimismo, afirmó que en el Gobierno la gente "no tiene ni idea del trabajo práctico", siendo evidente que "formulan las leyes de tal manera que en la práctica solo surgen problemas".

"¿No tiene usted ninguna influencia? O hay que echarlos o hay que darles clases particulares", espetó.

Respuesta de Scholz

El canciller alemán tuvo la oportunidad de responder a las elocuentes preguntas y comentarios del hombre. Sobre el 'caso Cum Ex' comentó: "Recuerdo lo que recuerdo, y no voy a inventarme algo por ningún deseo político que no pueda representar, y me atendré a ello. Eso es lo que exige el deber de la verdad".

Ante las críticas contra su gabinete, Scholz comentó que los ministros en cuestión están haciendo un "buen trabajo". El mandatario se refirió a un video de Habeck sobre antisemitismo a la luz de la guerra de Israel y Hamás, considerándolo una señal de que quizá las críticas en su contra no sean del todo correctas.