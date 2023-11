Hijastra de Kamala Harris promueve una campaña que ya recaudó casi 8 millones de dólares para Gaza

Ella Emhoff, hijastra de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, promueve una campaña de recaudación de fondos para "apoyar ayuda urgente a los niños de Gaza" en su perfil de Instagram* con unos 315.000 suscritores, informó The New York Post este sábado.

La campaña, que de momento ha conseguido más de 7,8 millones de dólares, está dirigida por el Fondo de Ayuda a los niños de Palestina, organización sin fines de lucro con sede en el estado de Ohio. De momento, no está claro si Emhoff realizó alguna donación.

Jeff Van Drew, miembro republicano de la Cámara de Representantes de EE.UU., dijo que esta campaña es "de tremenda preocupación, y la encuentro abominable". "Para ser sincero, estoy un poco aturdido por esto. Es en gran medida inquietante", comentó el congresista. Añadió que es casi seguro que el movimiento palestino Hamás sea capaz de extraer cualquier ayuda humanitaria dirigida a la Franja de Gaza.

Pese a que el padre de la hijastra de Harris, Doug Emhoff, es judío, la misma Ella no se identifica como judía. "No es algo con lo que creció", destacó su vocero, Joseph David Viola, al periódico The Forward en el 2021. "Ella realmente no tiene reparos con la fe, pero no quiere hablar en nombre del judaísmo, ya que no lo profesa", añadió.

Entre tanto, los representantes de Ella Emhoff no respondieron a la solicitud de comentarios.

* Red social propiedad de Meta, organización calificada en Rusia como extremista.