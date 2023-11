Zelenski pide a EE.UU. que suministre más armas a Kiev para no tener que "pagar un precio más alto" en el futuro

En medio de la ausencia de avances del régimen de Kiev en el campo de batalla, cada vez aparecen más informes de que Occidente está considerando la posibilidad de establecer conversaciones de paz con Rusia. Sin embargo, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, sigue exigiendo más armas a sus aliados.

En una entrevista con NBC News, transmitida este domingo, Zelenski declaró que es importante que Washington siga proporcionando ayuda militar a Kiev, ya que —según él— las tropas ucranianas defienden "valores comunes", como la democracia.

"Si Rusia nos mata a todos, atacará a los países de la OTAN, y ustedes enviarán a sus hijos e hijas [a la guerra]. Y el precio será más alto. Es muy importante no perder la voluntad, no perder esta fuerte posición, y no perder su democracia", afirmó.

Estas declaraciones del líder ucraniano se producen en un momento en que las autoridades estadounidenses tienen dificultades para seguir asignando enormes sumas de dinero para los paquetes de ayuda a Kiev. El viernes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ya advirtió que la administración de Joe Biden se está quedando sin fondos para financiar los envíos de armamento.

Cabe recordar que, el 20 de octubre, la Casa Blanca, pidió un nuevo paquete de ayuda para Kiev por un valor de 60.000 millones de dólares. Sin embargo, el jueves la Cámara de Representantes estadounidense aprobó un proyecto de ley que prevé más de 14.000 millones de dólares en ayuda de emergencia para Israel, pero en el que no se menciona a Ucrania. Al respecto, el republicano Mike Johnson, nuevo líder de la Cámara de Representantes, destacó que las necesidades de Israel son más "urgentes" que las de Ucrania.