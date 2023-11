Hamás invita a la ONU a visitar hospitales en Gaza para comprobar "la falsa narrativa" de Israel

Hamás ha instado este lunes al secretario general de la ONU, António Guterres, a formar "un comité internacional" para visitar los hospitales en la Franja de Gaza para, de esa forma, "comprobar la falsa narrativa" de Israel sobre el uso de centros médicos como instalaciones militares.

El movimiento radical palestino ha denunciado que el Ejército hebreo difunde falsedades cuando afirma que ellos mantienen estructuras subterráneas bajo hospitales con fines militares.

Entretanto, el Ministerio de Salud de Palestina informó que más de 200 personas murieron solo durante la noche a causa de los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que dijeron haber dividido en dos partes el enclave palestino y cercado la ciudad de Gaza. Según el diario The Times of Israel, el balance de muertos no distingue entre civiles y combatientes.

Por su parte, la ONU denunció en su último boletín sobre la situación humanitaria en Gaza que en las últimas 24 horas los ataques israelíes continuaron "en las proximidades de los hospitales", incluido el centro médico indonesio (en Beit Lahiya) y el Al Quds en la ciudad de Gaza. Particularmente, señalaron que dos pacientes y 12 personas que se refugiaban en el hospital Al Quds resultaron heridos, mientras que el edificio también resultó dañado.

Desde el inicio de las hostilidades, 14 de los 35 hospitales de Gaza han dejado de funcionar, mientras que 51 instalaciones de atención primaria han cerrado por daños o falta de combustible

