Financial Times: Occidente teme que países retiren sus reservas para no sufrir sanciones como las de Rusia

Otros estados no occidentales podrían buscar alternativas para mantener sus capitales.

Países no occidentales podrían retirar sus reservas de Occidente, ante la posibilidad de que "algún día se les pueda aplicar el mismo trato" que a Rusia en lo referente a sanciones económicas, opina The Financial Times. Este sería el mayor "temor" de los gobiernos occidentales, que les impide completar los siguientes pasos en las restricciones, que pasarían por apoderarse de las reservas rusas, y representa "objeciones más interesadas a la incautación" que los obstáculos legales, expone el medio.

En el caso de que otros países se negaran a mantener sus reservas en Occidente, el sistema financiero global podría quedar desestabilizado y, en particular, podrían quedar disminuidas las inversiones en dólares y euros en las reservas de los bancos centrales. Las invocaciones para tratar a Rusia "de forma razonable" pueden multiplicarse, advierte The Financial Times.

Mientras tanto, las economías no occidentales parecen no acumular reservas tan grandes como antes, ya que en 2022, las reservas mundiales en dólares cayeron un 8 %.

Por otra parte, el Banco Central Europeo también ha advertido a los responsables políticos europeos que no deben gravar a las empresas de la UE que obtienen ganancias extraordinarias de los activos rusos bloqueados.

Asimismo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo advirtió el mes pasado que el creciente comercio de Rusia en yuanes chinos como respuesta a las sanciones occidentales podría debilitar la fortaleza del dólar.

Rusia considera ilegal el bloqueo de sus activos en el extranjero. Desde el Kremlin destacaron que tomarían esta incautación en favor de Ucrania como "un robo realmente directo". Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, expresó que "robar los bienes de los demás nunca benefició a nadie".