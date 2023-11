Renuncia la canciller de Perú tras la fallida reunión bilateral entre Boluarte y Biden

La canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, renunció este lunes a su cargo en medio de fuertes críticas por la fallida reunión bilateral entre la presidenta peruana Dina Boluarte y su homólogo de EE.UU., Joe Biden.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó la dimisión en una conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, en Lima, donde también anunció que posiblemente este martes juramente su reemplazo.

Acompañado de otros ministros, Otárola declaró que Gervasi tuvo una "conducción eficiente" de las relaciones exteriores peruanas. "Se puso a la altura de las circunstancias", añadió.

🔴🔵 La canciller Ana Cecilia Gervasi envió una carta a la jefa de Estado, Dina Boluarte, indicando su renuncia al cargo tras reunión frustrada entre la presidenta y Joe Biden en Estados Unidos.📻 95.5 FM📡 6.1 señal digital abierta📺 Movistar: 34 SD - 734 HD??… pic.twitter.com/Y5Iyk14zwj — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2023

Gervasi estaba citada para este martes al pleno del Congreso de la República para explicar el "bochornoso incidente" en EE.UU. y aclarar "si realmente existió una reunión bilateral debidamente coordinada y programada".

Fuentes del diario local El Comercio apuntaron que "Gervasi decidió dar un paso al costado, con el objetivo de no debilitar al Gobierno" de Boluarte.

Algunos parlamentarios e exministros pedían la dimisión de Gervasi, quien en la víspera señaló enfáticamente que toda la información transmitida al Parlamento fue "veraz y sustentada en los acuerdos alcanzados con las autoridades de los EE.UU.".

#LoÚltimoLa Junta de Portavoces acordó citar al a pleno del Congreso a la canciller Ana Cecilia Gervasi para este martes a las 4 pm a explicar sobre la fallida reunión entre Dina Boluarte y Joe Biden. Sin embargo, Gervasi habría renunciado a su cargo hoy por la mañana. @lamula. — Martín Sarmiento (@martinluma) November 6, 2023

De hecho, Alejandro Cavero, uno de los legisladores derechistas que votó a favor del viaje de Boluarte a EE.UU., para supuestamente reunirse con Biden, celebró esta decisión. "Es lo mínimo que tenía que hacer después del papelón internacional que tuvo la presidenta de la República", comentó.

"No es verdad que había una reunión bilateral (...) se le brindó información no verídica al Congreso para forzar una autorización de viaje que de otro modo evidentemente no hubiera ocurrido, con lo cual la responsable política es la canciller", afirmó Cavero a la emisora Exitosa.

Gervasi, quien fue parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. y también viceministra de Relaciones Exteriores, ejerció como jefa de la diplomacia de Perú desde diciembre de 2022.