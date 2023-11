WSJ: EE.UU. planea suministrar a Israel bombas de precisión por valor de 320 millones de dólares

Estados Unidos planea suministrar a Israel bombas de precisión por valor de 320 millones de dólares, informó The Wall Street Journal este lunes.

El periódico señala que la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, envió ya el 31 de octubre una notificación al Congreso de EE.UU. sobre la prevista transferencia de un conjunto de bombas guiadas de la familia Spice, desarrolladas por la empresa israelí Rafael. Según la correspondencia consultada por el diario, una filial de esta empresa, Rafael USA, transferirá las bombas a su empresa matriz. El plan también incluye el suministro de apoyo, ensamblaje, pruebas y tecnologías relacionadas con el uso de dichas armas.

El jueves pasado, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que prevé más de 14.000 millones de dólares en ayuda de emergencia para Israel. La normativa se titula 'Ley de Asignaciones Suplementarias para la Seguridad de Israel' y fue aprobada con 226 votos a favor y 196 en contra.

De este modo, los legisladores estadounidenses decidieron separar la financiación destinada a Israel de otras ayudas solicitadas por el presidente Joe Biden, debido a la urgencia de la situación que atraviesa ese país.

En octubre, el presidente pidió al Congreso un paquete de asistencia de más de 100.000 millones de dólares, que incluye una ayuda de 14.300 millones para Israel, un nuevo paquete para Ucrania por 61.400 millones, 13.600 millones para asegurar la frontera con México y otros 7.400 millones para Taiwán y la región del Indo-Pacífico.

"Apoyo a las matanzas a gran escala de civiles palestinos"

Previamente, Axios reportó que una parte del equipo de campaña de Biden para las elecciones de 2024 se está planteando renunciar, ya que considera que la Casa Blanca es cómplice de un "ataque inmoral" contra los palestinos por el respaldo que la actual Administración Biden ofrece a las agresiones de Israel en la Franja de Gaza.

"El presidente centró su campaña de 2020 en una 'batalla por el alma de la nación', pero parece que la Administración libra actualmente una batalla por su propia alma", ha dicho a Axios un miembro destacado del CND que pidió no ser identificado. "No sé cómo puede verse el apoyo a la matanza a gran escala de civiles palestinos como algo que no sea inmoral", ha añadido.