Encuentran en Colombia a empresario que fue secuestrado en una montaña de Bogotá

La tarde de este lunes grupos de rescate encontraron en Bogotá, Colombia, al empresario local Carlos Ríos, de 59 años de edad, quien fue secuestrado y agredido por una docena de delincuentes en una montaña de la capital que suele ser visitada por la ciudadanía para hacer turismo local y ejercitarse.

Según un reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá (PMB), Ríos fue reportado en condición de "desaparecido" desde las 6:20 de la mañana de este mismo lunes en los cerros orientales, motivo por el que comenzaron, junto al cuerpo de bomberos y la Secretaría de Seguridad, la búsqueda del empresario. Su esposa, Silvia Martínez de Narváez, directora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, fue quien comenzó a buscarlo y dio el aviso a los agentes.

Según información del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, citada por el medio local Red Más, Ríos desapareció cuando se encontraba en el cerro de Las Moyas, en la localidad de Chapinero y sobre las 3:15 de la tarde fue cuando lo hallaron "sano y salvo". "Está muy bien, está bajando caminando", dijo la general Sandra Hernández, comandante de la PMB.

Por su parte, familiares de Ríos confirmaron a Noticias RCN que el empresario fue retenido por al menos 12 delincuentes que lo abordaron con armas blancas y de fuego. Estos sujetos lo habrían golpeado, amarrado y retenido por al menos seis horas en la zona montañosa. Sin embargo, en medio de la situación, el empresario habría logrado zafarse y escapar de sus captores aproximadamente a la 1:00 de la tarde.

Para escapar, según describe Semana, el empresario logró lanzarse por un barranco y esconderse, hasta que fue encontrado por perros de búsqueda y rescate de la Policía Nacional. Ríos habría comentado que cuando estaba escondido escuchó voces que gritaban su nombre, pero por temor a que fueran los delincuentes se mantuvo oculto hasta que escuchó la voz de su hija.

Cuando se conoció la noticia de su hallazgo, se viralizó un video en redes sociales donde se observa a Ríos llegar acompañado de las autoridades locales y reencontrándose con sus familiares. Luego de esto el empresario fue examinado para verificar su estado de salud y entrevistado por los agentes para conocer lo que le sucedió.

"Víctima de un atraco"

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que luego de hablar con Ríos, el empresario le contó que había sido víctima de un atraco. "Como no llevaba nada de valor lo retuvieron toda la mañana y lo agredieron para forzarlo a darles información para sacarle dinero. En un descuido se les voló y luego lo encontró la Policía", comentó la funcionaria local.

López agregó que Ríos logró escuchar y luego ver, en horas de la mañana, el helicóptero Halcón de la Policía que hacía la búsqueda. Sin embargo, no logró que los uniformados que tripulaban la aeronave lo visualizaran.

"Le he expresado nuestra solidaridad y él me ha expresado su gratitud por el dispositivo de búsqueda y rescate que se hizo. Le he pedido y él se ha ofrecido a dar toda la información de lo ocurrido durante esta mañana angustiosa para que podamos dar con la banda delincuencial (don Carlos estima eran por lo menos 10 o 12 delincuentes)", agregó la alcaldesa.

El actor Juan Pablo Raba también fue agredido

En horas de la mañana de este lunes el actor colombiano Juan Pablo Raba informó en sus redes sociales que también había sido víctima de unos criminales que lo atracaron y golpearon cuando caminaba junto a sus dos hijas por los cerros orientales, sujetos que posiblemente sean los mismos que secuestraron al empresario Ríos.

"Hola. Me acaban de asaltar. Si reciben alguna comunicación de mi parte diferente a esta no soy yo", escribió Raba en X.

Luego, según otro video colgado en esa red social, familiares de Ríos se habrían topado con el actor y sus dos hijas momentos después de la agresión. Estos le preguntaron si por casualidad había visto al empresario y les respondió que no.

Sobre ambos sucesos, la alcaldesa López confirmó que tanto Ríos como Raba fueron atracados y agredidos cuando caminaban por la mencionada zona montañosa. Además, comentó que las autoridades de atención de riesgos y de la Policía "continúan en el área y los cerros adelantando las investigaciones, persiguiendo a los delincuentes y tomando las medidas necesarias".

"Lo importante es que las personas víctimas de esos delincuentes están a salvo con sus familias, las autoridades logramos un rescate a tiempo y con la colaboración de ellos y la ciudadanía podremos perseguir, detener y judicializar a los delincuentes", añadió López.

