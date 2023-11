Filtran un documento interno del Departamento de Estado de EE.UU. que critica la ofensiva de Israel

Personal del Departamento de Estado de EE.UU. cuestionó en un memorando interno el apoyo inquebrantable de Washington a Israel en su guerra con Hamás y los ataques contra la Franja de Gaza, así como la ausencia de críticas públicas de las violaciones del derecho internacional por parte del país hebreo, reporta el diario Politico que obtuvo el documento.

Entre otras cosas, los diplomáticos estadounidenses afirmaron, en referencia a la población palestina, que "la cantidad de vidas humanas perdidas hasta ahora es inaceptable", instaron a que EE.UU. apoye el alto el fuego y equilibre sus mensajes privados y públicos hacia Israel, permitiéndose criticar no solo a Hamás, sino también las tácticas militares de los israelíes y el trato a los palestinos.

La existente brecha entre los mensajes públicos y privados de Washington "contribuye a las percepciones públicas regionales de que EE.UU. es un actor parcial y deshonesto, que en el mejor de los casos no promueve, y en el peor, perjudica los intereses estadounidenses en todo el mundo", indica el documento.

Violaciones de las normas internacionales

"Debemos criticar públicamente las violaciones de las normas internacionales por parte de Israel, como el no limitar las operaciones ofensivas a los blancos militares legítimos", agregan los autores del mensaje.

"Cuando Israel apoya la violencia de los colonos y las confiscaciones ilegales de tierras, o emplea un uso excesivo de la fuerza contra los palestinos, debemos comunicar públicamente que esto va en contra de nuestros valores estadounidenses para que Israel no actúe con impunidad", aseveraron.

El memorando filtrado estaba marcado como "sensible, pero no clasificado" y no queda claro cuántas personas lo firmaron o si finalmente llegó a ser presentado de forma oficial. Tampoco se sabe si el texto obtenido por Politico fue posteriormente revisado y modificado de alguna manera.

En todo caso, el documento refleja las opiniones de "muchas personas" en el Departamento de Estado, señala el medio. Un empleado del ente gubernamental dijo que el memorando fue elaborado por dos funcionarios de nivel medio que han trabajado en Oriente Medio.