Legisladores electos por el partido de Milei rechazan la "intromisión" de Macri en la campaña

El acuerdo entre el candidato presidencial Javier Milei y Mauricio Macri desató el rechazo de un grupo de legisladores electos en la provincia de Buenos Aires, Argentina, por el partido ultraderechista La Libertad Avanza (LLA), que emitieron un comunicado este lunes 6 de noviembre en el que cuestionaron la "intromisión" del exmandatario en la campaña.

"Estamos convencidos de que nacimos a la vida política nacional para revertir décadas de decadencia, responsabilidad de los partidos políticos que nos han gobernado usufructuando los privilegios que se les han conferido, malgastando los recursos de la sociedad y facilitando un terreno fértil para la corrupción generalizada", detalla el texto titulado 'Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre'.

Pese a expresar su "beneplácito" con el "apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas", dejaron en claro su "disgusto" por la "pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores". A ese sector, además, lo acusaron de ser parte "del fracaso del pasado reciente" y de lo que denominan como "la casta política" a la que deben "vencer".

Según evaluaron, "pareciera que no bastó que la sociedad dejara a 'Juntos por el cargo' [forma despectiva de llamar a la agrupación Juntos por el Cambio] afuera" del balotaje, sino que también "pareciera que el expresidente no entiende el mensaje de más del 75 % de la población argentina en las últimas elecciones".

En el comunicado, los ocho legisladores electos también explicaron que el "punto de quiebre" dentro de LLA se dio el 22 de octubre último, cuando se conocieron los resultados de las elecciones en las que Sergio Massa, de Unión por la Patria, quedó en primer lugar. A partir de entonces, afirmaron que no recibieron "comunicación alguna" y fueron "corridos" de sus funciones "sin ningún tipo de explicación".

"La intromisión de diferentes personas que responden a Macri dentro del esquema de LLA no se condice con el proyecto que venimos a representar, no somos todos lo mismo", afirmaron.

🗳️ Comunicado de 8 legisladores electos por la PBA de La Libertad Avanza: “La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de LLA no se condice con el proyecto que venimos a representar"Más allá de no compartir sus ideas, digna la postura pic.twitter.com/0GReVuascM — Aien Nesci (@AiuNesci) November 6, 2023

No abandonan el partido

Pese a su malestar, los legisladores aseguraron que no se irán del espacio político: "Reafirmamos nuestra pertenencia a LLA y continuaremos trabajando hasta alcanzar los objetivos trazados desde el primer día".

En ese sentido, uno de los firmantes del comunicado, Fabián Luayza, reiteró que solamente marcan su "diferencia". "Si Milei dice que no hay condiciones con Macri, le tengo que creer", dijo. "No sé qué le pasó a Milei, nosotros no fuimos consultados", agregó.

Por su parte, el candidato presidencial encabezó el 6 de noviembre un encuentro con dirigentes de la LLA, antes del cual explicó que el comunicado de los legisladores de su espacio se refiere a "algo que no existe". "Es algo que señalan en contra de si tenemos un acuerdo con parte de Juntos por el Cambio y en realidad lo que hemos recibido es un apoyo incondicional, por lo tanto no hay ningún tipo de acuerdo", aseguró.