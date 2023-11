"No toque a Zaluzhny": Exasesor de Zelenski insta al presidente de Ucrania a mostrar "sensatez"

El exasesor del jefe de la Oficina presidencial ucraniana, Alekséi Arestóvich, instó al mandatario del país, Vladímir Zelenski, a mostrar "sensatez" y dirimir sus discordias con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhny.

"Vladímir Aleksándrovich, la clave de la situación no está en las manos de los que le critican. Está en sus manos. La clave para cambiar la postura de la oposición, de los estadounidenses, de todo el mundo, del Ejército y de la sociedad", subrayó.

"No son quienes le critican e instan a convocar elecciones los que hacen tambalear el barco, sino usted mismo, con sus políticas ineficaces que socavan la fe de los ciudadanos en la victoria, los sentimientos en el Ejército, la confianza de los socios y aliados", aseveró Arestóvich, que en los últimos días ha soltado una avalancha de críticas contra el Gobierno de Zelenski, a las que este martes dio rienda suelta en una publicación titulada como 'El último llamamiento a la sensatez al presidente'.

En este contexto, instó a "no tocar" al comandante en jefe de las FF.AA. ucranianas, porque, de lo contrario, sería el "último error" de Zelenski, cuyos desacuerdos con Zaluzhny ya han sido objeto de artículos en la prensa occidental.

"La clave pasa por cambiar su propia política por una más eficaz. Mucho más eficaz que ahora. La cuestión de la ayuda de EE.UU., de evitar coacciones para negociar con [el presidente ruso Vladímir] Putin, de la victoria, está en sus manos. Cambie o, de lo contrario, no será importante quién pide qué: convocatoria de elecciones o su anulación. No queda otra opción. Es la última oportunidad. No cometa el último error. No toque a Zaluzhny", remarcó Arestóvich, instando a Zelenski a mostrar la unidad de la jefatura político-militar.

Ayudante de Zaluzhny muerto

Los comentarios de Arestóvich, que el domingo pasado dijo que una victoria militar de Kiev contra Moscú es ahora "imposible", se producen luego de la muerte del ayudante de Zaluzhny, Guennadi Chastiakov, que ha causado perplejidad en la sociedad ucraniana.

Aunque, en un primer momento, el Ministerio del Interior comunicó que el ayudante falleció por el "manejo descuidado" de una granada, luego el propio Zaluzhny dijo que "un artefacto explosivo desconocido" detonó en "uno de los regalos" que Chastiakov recibió durante su cumpleaños. Después, el ministro del Interior, Ígor Klimenko, indicó que el fallecido recibió granadas "de estilo occidental" como obsequio por parte de una colega, una de las cuales explotó, mientras Chastiakov la enseñaba a su familia.