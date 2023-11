Gal Gadot planea proyectar en Hollywood un video con las atrocidades de Hamás

La actriz israelí Gal Gadot planea organizar la proyección de un video de 47 minutos, proporcionado por las Fuerzas de Defensa de Israel, que muestra las atrocidades perpetradas por Hamás contra las comunidades israelíes en la frontera de Gaza el 7 de octubre, reportan medios israelíes. La proyección, preparada junto con el director Guy Nattiv, será realizada esta semana frente a una audiencia seleccionada, con 120 celebridades y figuras prominentes de Hollywood.

Se sabe que el video es violento e incluye imágenes de asesinatos, decapitaciones y violaciones, así como la masacre en el festival de música Nova. Gran parte del material fue grabado por miembros de Hamás y ya fue visto el mes pasado por cientos de periodistas extranjeros y miembros de la Knesset, el Parlamento de Israel. Algunos espectadores quedaron tan abrumados por el contenido que abandonaron la proyección a la mitad.

La película lleva el título 'Dando testimonio de la masacre del 7 de octubre'. Los organizadores de la proyección esperan que acabe con el escepticismo sobre los ataques perpetrados por el movimiento radical palestino hace un mes.

Acerca de la iniciativa, Nattiv, un humanista autoproclamado que aboga por una solución de dos Estados, subrayó: "Juré que estas imágenes del 7 de octubre no serían olvidadas y el mundo las vería. Porque ahora comienza la negación: es falso, no es falso […] No podemos pasar en silencio". También destacó la posibilidad de mostrar al público "este documento loco que recuerda a las películas creadas sobre el Holocausto".

Por su parte, Gadot, apoyando a Israel, instó el mes pasado en sus redes sociales que el mundo no se quede "impasible" durante el período de tales ataques.

