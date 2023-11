Los candidatos a vicepresidente de Argentina se enfrentan en el último debate antes del balotaje

Los candidatos a vicepresidente de Argentina, Agustín Rossi (Unión por la Patria - UxP) y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza - LLA), protagonizan este miércoles el último debate antes del balotaje del próximo 19 de noviembre.

Por un lado, está el Jefe de Gabinete y postulante del oficialismo junto a Sergio Massa. Por el otro, la compañera de fórmula de Javier Milei, una controvertida abogada que cuestiona a los organismos de derechos humanos de Argentina y niega el terrorismo de Estado durante la última dictadura (1976-1983).

A diferencia del debate entre aspirantes a la Presidencia, este evento no es organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), sino por un medio privado, en el programa 'A dos voces' del canal Todo Noticias (TN).

Los moderadores son los periodistas que conducen el programa, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.

"El 22 de octubre los argentinos eligieron, votaron candidatos y votaron valores […] Le dijeron que no a la motosierra de Milei, le dijeron que no a la libre circulación de armas, le dijeron que no a la venta de órganos, le dijeron que no a la ruptura de relaciones con el papa Francisco y con el Vaticano", declaró Rossi en su minuto inicial.

Por su parte, Villarruel aseguró que todo lo que proponen Massa y su candidato a vicepresidente lo podrían haber realizado en los últimos cuatro años de legislatura, pero decidieron no hacerlo. "Argentina es el país que en el 2023 está peor que en el 2001", aseveró, prometiendo que estabilizarán la economía y bajarán la inflación "de un hondazo".

Se espera un cruce tenso entre el peronista Rossi y la 'libertaria' Villarruel, dos dirigentes con ideas contrapuestas tanto en lo político como en lo económico y social, pero, principalmente, en lo que respecta a los derechos humanos.

El evento, cuya participación no es obligatoria por tratarse de una iniciativa televisiva, se enmarca además en el último tramo de la campaña, cuando faltan menos de dos semanas para la segunda vuelta electoral. Ambos candidatos ya se comprometieron a asistir.

El encuentro se da además en un escenario de extrema paridad entre los candidatos a juzgar por las últimas encuestas, que anticipan un virtual empate. También, a cuatro días del debate obligatorio entre los candidatos a la presidencia, Massa y Milei, que se realizará el próximo domingo.

"No te creo nada"

Rossi y Villarruel ya se habían enfrentado en un debate anterior de candidatos a vicepresidente, junto a los postulantes de los partidos que participaron en las generales del 22 de octubre pero no entraron en el balotaje.

En ese cruce, realizado el 21 de septiembre, hubo un momento que los tuvo frente a frente y elevaron la temperatura del debate. Rossi le preguntó a Villarruel por sus vínculos y reuniones con el dictador Jorge Rafael Videla, fallecido en 2013 en la cárcel donde purgaba penas por delitos de lesa humanidad.

Villarruel, una defensora del rol de los represores durante el gobierno militar, no lo negó. Dijo que había visitado a Videla porque "estaba investigando para un libro", y afirmó que también había entrevistado a integrantes de la organización peronista armada Montoneros, "que agredieron a las víctimas que represento hace 18 años".

En su rol de abogada y miembro del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), Villarruel representa a familias de militares que murieron por el accionar de organizaciones armadas argentinas durante la década del setenta.

"La verdad que no te creo nada", le respondió Rossi. "Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca te escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar al robo de bebés", añadió.

El funcionario del actual Gobierno dijo que le hacía acordar a Alfredo Astiz, un exmilitar de la Armada Argentina que se infiltró como civil en la organización Madres de Plaza de Mayo, reclamando por un supuesto familiar desaparecido por la dictadura. "Vos sos una infiltrada de la democracia", le apuntó Rossi.

Villarruel se defendió: "No solo creo en la democracia sino que he reclamado que se reconozca a las víctimas del terrorismo; pido verdad, justicia y reparación para inocentes", dijo y acusó a su rival de pertenecer a un espacio político que "no propone nada nuevo".