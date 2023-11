Refugios hacinados, falta de comida y 89 miembros asesinados en Gaza: trágicos datos de una agencia de la ONU

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina señaló que la escasa cantidad de camiones con ayuda humanitaria no es suficiente para satisfacer las necesidades.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) advirtió que el número de desplazados crece constantemente, mientras que los refugios están superpoblados y no pueden acoger a más personas.

"Al tiempo que el número de personas desplazadas sigue aumentando, los refugios de la UNRWA en las zonas Media y Sur están gravemente superpoblados y no pueden acoger a los recién llegados. Una escuela en el campamento de Maghazi, en la zona Media, acoge actualmente a más de 22.800 desplazados internos, mientras que otra escuela cercana cuenta actualmente con más de 19.200", detalla el informe. La agencia subrayó que estos establecimientos "no están diseñados para albergar a un número tan grande de personas y no cuentan con las instalaciones adecuadas para proporcionar condiciones de vida seguras y dignas".

Según el reporte, desde el 7 de octubre casi 1,5 millones de personas han abandonado sus hogares en la Franja de Gaza, y unas 725.000 se han refugiado en 149 sitios de la UNRWA en las cinco gobernaciones de Gaza.

Para el 12 de octubre de 2023, antes de que las autoridades israelíes emitieran su orden de evacuación, unos 160.000 refugiados se albergaban en 57 escuelas de la UNRWA en el norte y otros puntos de la Franja de Gaza, a las que la organización no tiene acceso para brindar asistencia o protección, como tampoco dispone de información sobre sus necesidades y condiciones.

La agencia informó también que 89 miembros de su personal han sido asesinados desde el inicio del conflicto en Gaza, lo que resulta ser la cifra más alta en comparación con cualquier período en la historia de la ONU. Asimismo, destacó que en las últimas 24 horas, hasta el 7 de noviembre, otro miembro del personal de la agencia fue asesinado y uno más resultó gravemente herido.

La UNRWA notificó por otra parte que el 6 de noviembre un total de 93 camiones con ayuda humanitaria, de los cuales cuatro pertenecían a la agencia, entraron en la Franja de Gaza a través del cruce de Rafa, en la frontera entre el enclave palestino y Egipto. Sin embargo, destacó, esa cantidad no es suficiente para satisfacer las necesidades de más de dos millones de personas atrapadas en la Franja de Gaza.

Según las últimas estimaciones, el balance de los incesantes ataques del Ejército hebreo contra Gaza, que abarcan los campos de refugiados, llega ya a 10.022 víctimas mortales, incluidos más de 4.000 niños y 2.550 mujeres. Asimismo, decenas de miles de palestinos han resultado heridos a causa de los bombardeos.

