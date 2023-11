"Boicot a Dior": Polémica tras reportes de que la empresa reemplazó a la modelo palestina Bella Hadid por una israelí

La marca de lujo parisina Dior habría sustituido a la modelo palestino-estadounidense Bella Hadid, de 27 años, por la israelí May Tager, de 24 años, en su última campaña publicitaria, informaron el lunes medios turcos e israelíes.

Aunque Hadid y Dior no han confirmado oficialmente la noticia, el motivo de las sospechas fueron los videos publicados por Tager en las redes sociales, que forman parte de la nueva campaña publicitaria navideña de la compañía.

Yup I think it’s pretty much a done deal 🇮🇱May TagerRepresented by the IMG model agency pic.twitter.com/D73sTtIujO — ᗰᗩᑎᘜᗩ ᕼOᖇᔕᗴ 🐎 (@Manga_Horse) November 7, 2023

La supuesta decisión de Dior de sustituir a la modelo palestina por una israelí fue percibida como una señal de que la marca apoya a Israel. La información se difundió por Internet, provocando comentarios polémicos en las redes sociales, muchos de los cuales llamaban a dejar de comprar los productos de la firma parisina y sugirieron usar el 'hashtag' #BoycottDior (Boicot a Dior).

Hadid se convirtió en la primera embajadora de la marca Dior de ascendencia palestina en 2016 y ha utilizado repetidamente su celebridad para defender los derechos de los palestinos. En octubre, la modelo expresó públicamente su opinión sobre los acontecimientos ocurridos en la Franja de Gaza, señalando que no piensa permanecer en silencio.

"Me han enviado cientos de amenazas de muerte diariamente, se ha filtrado mi número de teléfono y mi familia se ha sentido en peligro. Pero ya no puedo seguir silenciada. El miedo no es una opción. El pueblo y los niños de Palestina, especialmente en Gaza, no pueden permitirse nuestro silencio. Nosotros no somos valientes, ellos lo son", escribió Hadid en las redes sociales.

Israel acusa a la modelo Gigi Hadid

En octubre, el Gobierno israelí acusó a la hermana de Bella, la modelo Gigi Hadid, de "hacer la vista gorda" ante los acontecimientos que desencadenaron la guerra entre Israel y el movimiento Hamás después de que ella publicara un mensaje de apoyo al pueblo palestino.

"No hay nada judío en el trato que el Gobierno israelí da a los palestinos", escribió Gigi Hadid en las redes sociales, añadiendo que "condenar al Gobierno israelí no es antisemita y apoyar a los palestinos no significa apoyar a Hamás". Este mensaje provocó una reacción inmediata de Israel, que respondió reprochando a la modelo que estaba "haciendo la vista gorda ante el hecho de que se mata a bebés judíos en sus casas".

"No hay nada de valiente en la masacre de israelíes por Hamás", dice el comunicado del Estado de Israel en las redes sociales, acompañado de una captura de pantalla de la publicación de Hadid.

