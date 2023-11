Lavrov: "Occidente decidió destruir la economía mundial para dar una lección a Rusia"

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este miércoles que, mediante sus sanciones contra Moscú, Occidente "decidió destruir la economía mundial para dar una lección a Rusia".

Según estimó el canciller, EE.UU. está "arruinando" a Europa económicamente, mientras sigue comprando a Moscú materiales críticos, incluido uranio. "En realidad, Washington está arruinando a sus vasallos europeos y a su propio complejo industrial-militar le da la oportunidad de ganar dinero. Sigue imponiendo a la Unión Europea el caro gas natural licuado estadounidense, obliga a las empresas europeas a deslocalizar sus actividades en el otro lado del Atlántico”, resumió en una reunión en Moscú con embajadores celebrada para abordar la crisis ucraniana..

En particular, esto se reflejó en que, según las estimaciones más conservadoras, la UE perdió hasta 250.000 millones de euros por la vigencia de las sanciones antirrusas, añadió Lavrov.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia rusa señaló que, aunque Moscú es consciente de que las restricciones "ilegales" no se desvanecerán "ni en un futuro próximo, ni a largo plazo", no contemplan dicho escenario como una aspiración. "Francamente, si me preguntan, no lo necesitamos y no porque apostemos por el aislamiento, la autarquía, en absoluto, sino, simplemente, porque Occidente ha decidido destruir la economía mundial para dar una lección a Rusia, para impedir que Rusia desempeñe en la escena internacional un papel acorde con su historia, su tamaño, sus capacidades”, remarcó.

