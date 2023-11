'Momias peruanas' vuelven a 'tomar' el Congreso mexicano en una nueva sesión sobre ovnis

Tras la polémica de septiembre, la Cámara de Diputados del Congreso mexicano ha mantenido este martes una segunda sesión especial de más de tres horas para abordar la autenticidad de los supuestos extraterrestres que habrían sido hallados en Perú.

Esta vez, la exposición careció de la presencia de las 'momias' 'in situ', y se limitó a las fotografías e imágenes de radiografías inéditas del esqueleto de un "ser no humano". Fue protagonizada por un grupo de médicos peruanos y el periodista y ufólogo mexicano José Jaime Maussan, entre otros, que defendieron la autenticidad de los cuerpos.

Si bien la fecha del hallazgo de las 'momias peruanas' no se precisó, Maussan aseguró que se trata de una "nueva especie" que no tenía pulmones ni costillas, y que habría procedido del desierto peruano de Nazca, aunque no fuera presentada físicamente en Perú.

"Tenemos un ser híbrido, tenemos otros seres que aparentemente son más evolucionados que nosotros", afirmó Maussan, agregando que estaban "ante algo realmente extraordinario", concretamente, "seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre".

La exposición se centró en los intentos de demostrar que los cuerpos son muestras reales de especímenes biológicos no humanos, pero en ningún momento se certificó que eran restos de seres extraterrestres.

"Los laboratorios concluyeron que estos cuerpos tenían siglos y hasta milenios de antigüedad. El ADN de estos seres no pertenece a la especie humana, por este motivo, los laboratorios hablarán de por lo menos dos especies desconocidas", declaró Thierre Maurice Pierre, investigador del Instituto Inkarri-Cusco de Perú, durante la audiencia. "Quiero insistir sobre este punto importante: que ninguno de los laboratorios ha hablado de extraterrestres", agregó.

Celestino Adolfo Piotti, doctor en Medicina y Cirugía, y fundador de la especialidad antropológica-física-médica en Argentina, sostuvo que estos "seres" son "un escalón más" en la escalera evolutiva del hombre, y provienen del futuro.

Según su teoría de evolución, bautizada como "la teoría del guardián", opuesta a la de Darwin, "no son individuos del pasado ni del presente, sino que son del futuro". En otras palabras, "deberían haber existido en el futuro y no en el pasado hace 1.000 o 1.700 años", aclaró, reconociendo que no puede explicar con el método científico por qué estos cuerpos aparecieron en el pasado y no en el futuro.

El antropólogo Roger Zúñiga, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Perú), declaró a Reuters que los investigadores estudiaron cinco especímenes similares durante cuatro años, y afirmó que "son reales", aunque desconoce su origen. Subrayó que no hubo absolutamente ninguna intervención en la formación física y biológica de estos seres.

"Creaciones fabricadas"

Los legisladores mexicanos ya presenciaron la presentación de Maussan de dos "seres no humanos" de "1.000 años de antigüedad" en septiembre. La comunidad científica la calificó de fraude, porque resultaron ser muñecos fabricados de data reciente, que desde hace años suscitan interés únicamente en los círculos pseudocientíficos.

"Los restos de presuntos alienígenas son creaciones fabricadas con huesos de animales y humanos unidos con pegamento sintético. Estos, a su vez, han sido cubiertos por una mezcla de fibras vegetales y adhesivos sintéticos para simular un tipo de piel", destacó el arqueólogo forense Flavio Estrada, quien analizó las momias para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público en Perú, durante su conferencia 'Anatomía de un fraude: El caso de las presuntas momias reptiles humanoides de Nazca' en 2020.

En 2017, la Fiscalía peruana fue contundente al concluir, sobre la base del informe realizado por el Instituto de Medicina Legal, que las figuras eran "muñecos manufacturados de data reciente, los cuales han sido cubiertos con una mezcla de papel y pegamento sintético para simular la presencia de piel". Desde la Universidad Nacional Autónoma de México también se ha cuestionado su autenticidad.

"Con la experiencia que tenemos todos los investigadores que hemos trabajado con momias precolombinas, sobre todo del área de Nazca, para nosotros es muy claro que estas momias, las grandes, son seres humanos precolombinos que han sido modificados con fines comerciales, y las supuestas momias pequeñas son estructuras que han sido armadas", comentó en 2021 a El Comercio el médico y antropólogo físico Guido Lombardi, en medio de otro fraude sobre las "momias alienígenas de Nazca" de tres dedos.

Cuando Reuters preguntó a Zúñiga sobre aquellos estudios que llamaron la atención después de la primera presentación del ufólogo, el antropólogo reconoció que los especímenes probablemente eran una farsa, pero reiteró que los cuerpos que analizó junto con otros investigadores eran reales.

Restando importancia a las críticas, que no se hicieron esperar, en septiembre, el diputado oficialista Sergio Gutiérrez Luna afirmó el martes que en la Cámara de Diputados "siempre serán bienvenidas todas las ideas y todas las propuestas para debatirlas, para escucharlas, para estar de acuerdo o no".

Con información de AP