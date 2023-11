"Frenemos la locura": el peronismo refuerza la campaña contra Milei a 10 días de las elecciones

El oficialismo en Argentina lanzó una campaña contra el candidato presidencial de la ultraderecha, Javier Milei, a 10 días de la segunda vuelta de las elecciones en las que se enfrentará contra el ministro de Economía, Sergio Massa.

"Frenemos la locura" y "No a Milei" son los lemas con los que funcionarios, diputados, intendentes y militantes de la coalición peronista Frente de Todos colmaron las redes sociales.

"Milei considera que la justicia social es una aberración, cuando todos sabemos que en este país hay algunos pocos que concentran la riqueza. La sociedad demanda y necesita políticas firmes y decididas para reparar injusticias y construir bienestar. No se trata de quitar derechos, se trata de generar oportunidades e igualdad", advirtió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El mensaje fue repetido textualmente por el canciller Santiago Cafiero, en tanto que el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, escribió: "No vamos a permitir que derrumbe el prestigio de Argentina, nuestro país es reconocido en todo el mundo por la solidez de nuestro sistema democrático. Siempre orgulloso del pueblo argentino. Basta".

No podemos permitir que nos represente una persona que desprecia al país y a la argentinidad. Como si fuera poco, Milei no entiende la relevancia de las relaciones exteriores: prioriza el odio y la ideología por sobre el interés nacional. #FrenemosLaLocura#NoAMileipic.twitter.com/WreqYTTHVG — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) November 7, 2023

Por su parte, la vocera presidencial Gabriela Cerruti aseguró que Milei odia al país. "Por eso no va a tener escrúpulos para destruir todo lo que los argentinos construimos con nuestro trabajo y esfuerzo. El 19 de noviembre Argentina elige entre la demencia o la cordura", señaló.

Riesgos

"El 19 de noviembre Argentina elige entre un demente o un presidente", reformuló la ministra del Trabajo, Kelly Olmos.

Por otra parte, la exdiputada Fernanda Vallejos recordó que una de las propuestas inviables de Milei es dolarizar la economía aunque no hay condiciones para ello.

"Las consultoras de su propia fuerza política estimaron que la megadevaluación que implica la propuesta se traducirá en una hiperinflación del 50 % mensual", afirmó.

Juan Andreotti, intendente de San Fernando, una localidad de Buenos Aires, advirtió que todos los ciudadanos tienen la responsabilidad de impedir "el país del sálvese quien pueda" con venta libre de armas y de órganos.

"Este 19 no votes con odio y no legalices la violencia. Milei quiere dolarizar y llevarnos a una crisis económica y social irreversible, quiere promover la venta de órganos y la portación de armas. Así no se va a poder vivir en paz", agregó el diputado Javier Andrade.