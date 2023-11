Ministro israelí culpa al sistema de educación superior por las protestas propalestinas en Reino Unido

El ministro de Israel para Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, declaró este martes en una entrevista con el canal británico Sky News que las protestas propalestinas que se han llevado a cabo en las últimas semanas en Reino Unido son la consecuencia del fracaso del sistema de enseñanza superior en el país.

"Francamente, creo que es un acta de acusación al sistema de educación superior", aseveró. Con respecto a la realización de dichas manifestaciones comentó que le recuerdan a la moción 'Que esta cámara no luchará bajo ninguna circunstancia por el rey y la patria', que aprobó la sociedad de debate Unión de Oxford en 1933, criticada por el ex primer ministro británico Winston Churchill y señalada de haber dado motivo al líder nazi Adolf Hitler de creer que los británicos habían perdido la voluntad de luchar.

El también miembro del Gabinete de Guerra calificó las protestas como "vergonzosas" dado que los manifestantes "no piden la paz, no preguntan por las complejidades de una solución de dos Estados", sino que solo apoyan "la destrucción" del Estado israelí. Aseguró que si se les preguntara si apoyan "la existencia" del país hebreo, "el 95 % respondería que no", por lo cual puntualizó que "Israel no se va a suicidar porque haya miles de personas protestando en su contra".

Dermer reiteró que el objetivo del operativo militar israelí en la Franja de Gaza es "desmantelar" al grupo palestino Hamás "como estructura militar" y "acabar con su dominio político" en el enclave. "Hemos tenido muchas fases del conflicto en Gaza y esta será la última", sostuvo.

Sobre la muerte de civiles en el enclave palestino, afirmó que es una "tragedia", pero que son "consecuencias no deseadas en las guerras". En este contexto, apuntó que los milicianos usan a la población civil como "escudo" escondiéndose en los hospitales, mezquitas y otras zonas civiles.

Al ser consultado sobre los próximos dirigentes en Gaza, el ministro israelí indicó que serán "palestinos" que quieran la "coexistencia pacífica" con Israel y no estén "determinados a destruirlo". Acerca de la posibilidad de dos Estados, expresó, citando al primer ministro Benjamín Netanyahu, que "Palestina tiene que tener todo el poder para gobernarse por sí misma, pero ningún poder que amenace a Israel". Explicó que tendrá algunas restricciones a su soberanía, como la imposibilidad de constituir un Ejército, controlar el espacio aéreo y las fronteras, así como también de realizar pactos militares con otros países como Irán.