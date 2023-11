Difunden falsas fotografías de 40 adolescentes desnudas en un colegio de Brasil

🚨 Nesta terça, contamos para o Brasil que alunas de um colégio particular do Recife foram vítimas de falsos nudes.🚓 Os pais procuraram a polícia e a escola se comprometeu em colaborar com as investigações. 📺 A reportagem é de Emerson Pereira. As imagens são de Círio Gomes. pic.twitter.com/wOjS1XHCUO