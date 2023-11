Pelosi critica a Hungría: "No creo que deba estar hoy en la UE"

La expresidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, aseveró en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera publicada el lunes que Hungría no debe formar parte de la Unión Europea debido al curso político al que se aferra el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán.

"Hay otros miembros de la UE que no hacen ni una cosa ni la otra muy bien. No creo que Hungría deba estar hoy en la UE, pero una vez dentro es difícil sacarla", señaló Pelosi tras ser preguntada sobre la gestión de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. En particular, la congresista demócrata, que antes criticaba a Meloni sobre su postura respecto a la inmigración y las políticas LGBTQ, ahora alabó a la jefa del Ejecutivo italiano por su apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia.

En respuesta, el asesor principal del primer ministro húngaro, Balász Orbán, aseveró que los ciudadanos son los que deciden el futuro de su país. "Afortunadamente, en Hungría es la población húngara quien decide y vota sobre su futuro, y nadie más tiene voz en esto. Incluso los demócratas [estadounidenses]", escribió el alto funcionario en su cuenta de X.

La postura del Gobierno de Orbán sobre la comunidad LGBTQ se ha convertido en una de las piedras de tropiezo en sus relaciones tanto con el bloque comunitario como con la Casa Blanca. El año pasado, la Administración de Joe Biden incluso envió como embajador a Budapest a David Pressman, abogado de derechos humanos y homosexual, un paso que fue catalogado por el diario Politico como un "reproche implícito a la agenda de Orbán de hombre fuerte" y su "guerra cultural".

Las desavenencias de Budapest con Washington y Bruselas se manifiestan también en el rechazo rotundo de Hungría de suministrar armas a Ucrania. En su lugar, Orbán, que recientemente tachó a la UE como una "parodia mal ejecutada" de la URSS, aboga por un cese de las hostilidades entre Kiev y Moscú y el inicio de negociaciones de paz.