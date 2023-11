"¿Otra vez no ven quiénes mueren?": Moscú denuncia que la ONU hace caso omiso de los ataques de Kiev contra objetivos civiles rusos

"¿No ven desde dónde se realizan los ataques contra objetivos civiles? ¿Otra vez no ven los objetivos civiles?", preguntó María Zajárova, la vocera de la Cancillería rusa.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha denunciado este jueves en rueda de prensa que la ONU hace caso omiso de los ataques de Ucrania contra instalaciones civiles en territorio ruso.

"Pregunta a la Secretaría de las Naciones Unidas, una vez más: ¿No ven desde dónde se realizan los ataques contra objetivos civiles? ¿Otra vez no ven los objetivos civiles? ¿Otra vez no ven quiénes mueren y quiénes resultan heridos? ¿Y no ven quién suministra al régimen de Kiev las armas que se utilizan para matar a civiles?", destacó Zajárova.

Este martes, el distrito de Voroshilovski, en el centro de la ciudad rusa de Donetsk, fue blanco de ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania que dejaron varios muertos y múltiples heridos. Los ataques se llevaron a cabo con sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS, de fabricación estadounidense.

❗️Rusia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el nuevo ataque a Donetsk pic.twitter.com/sVw37G1LTU — Sepa Más (@Sepa_mass) November 7, 2023

En este contexto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, destacó que los ataques "son una nueva prueba de las acciones deliberadas del régimen de Kiev para destruir a la población civil de Donbass".

El diplomático lamentó que en los ataques del 7 de noviembre murieran 6 personas y 55 resultaran heridas, entre ellas tres niños. Además, un médico y un agente de ambulancias, que habían llegado al lugar, fallecieron, así como un agente de la Policía de tráfico. Asimismo, resultaron heridos 23 socorristas del Ministerio de Emergencias.