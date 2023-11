VIDEOS: El criticado 'apagón' en un estadio de Perú tras la victoria que coronó al equipo visitante

El club de fútbol Universitario de Deportes se coronó campeón de la Liga 1 peruana el miércoles tras derrotar por 0-2 a Alianza Lima. Pero la "sorpresa" de la noche llegó poco después, cuando el arbitro pitó el final del partido y todas las luces del estadio se apagaron.

Según los medios peruanos, el apagón en el estadio Alejandro Villanueva de Matute fue provocado por el club que jugó de local, Alianza Lima, para impedir las celebraciones de sus rivales.

Esto quedará para la historia. El instante donde Edwin Ordóñez pita el final del partido y Universitario de Deportes se consagra campeón de la Liga 1 2023, las luces de Matute se apagaron. Otra final más que Alianza Lima pierde ante su compadre en su casa.pic.twitter.com/gseevcTE99 — Erick Osores (@ErickOsores) November 9, 2023

Por su parte, el delegado de Alianza Lima, Héctor Ordóñez, pidió esperar al acta del club 'blanquiazul'. "Ustedes van a entender la realidad y el motivo que tomaron las autoridades referentes a este tema", dijo.

"Esas decisiones no nos corresponden a nosotros de tomar decisiones de no premiación, de apagar las luces (...). No es una decisión de la institución, obviamente", destacó.

Asimismo, reiteró que "las actas del club explican las diferentes coordinaciones de las autoridades".

🗣 Héctor 'Tito' Ordoñez, delegado de Alianza Lima 🔵⚪, explicó por qué se apagaron las luces en 🏟 Matute tras el final del partido y aseguró que no recibirán sanción.📹 Anderson López pic.twitter.com/NpTSGkQoqF — Ovacion.pe (@ovacionweb) November 9, 2023

Lo ocurrido generó indignación en las redes sociales y también numerosos memes.

Alianza Lima es-El equipo que, en un acto cobarde, apaga las luces del estadio cuando pierde por categórico 2-0 ante la U.- El equipo que pierde por un vergonzoso 8-1 en un partido de libertadores.- El equipo cuyo referente, Carlos Zambrano, patea a un jugador de 22 años. pic.twitter.com/B6EgBBrCmt — Cris Vilchez Hurtado (@kensellaCris) November 9, 2023

Resumen del partido Alianza Lima vs Universitario. pic.twitter.com/dmqpqCKbPe — Yo soy huancaíno por algo (@yosoyhuancaino) November 9, 2023

Siempre Alianza Lima preocupándose por el medio ambiente. Vergüenza Nacional - Matute - YDaleU - La27 -La Hora del Planeta pic.twitter.com/QAWqRmvnhx — PolíticoApolítico (@KioskoProd) November 9, 2023

A pesar de todo, la oscuridad no impidió a los jugadores del Universitario de Deportes disfrutar de su triunfo utilizando bengalas y las luces de sus celulares para iluminar el campo.

Así tuvieron que festejar el título los jugadores de Universitario luego de que se apaguen las luces de Matute.🎥 @Universitariopic.twitter.com/r9VODNdIso — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 9, 2023

🇵🇪 Los jugadores de Universitario dieron la vuelta olímpica en cancha de Alianza Lima a oscuras y alumbrandose con una bengala y sus celulares pic.twitter.com/62ILTQXh8W — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) November 9, 2023

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!