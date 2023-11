"No quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú": López Obrador advierte tensión en la APEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este jueves que no desea fotografiarse con la mandataria peruana, Dina Boluarte, a propósito del próximo Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), previsto para la semana entrante en EE.UU.

"Ojalá y no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se los digo así con todo mi cariño. Yo, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto", expresó el presidente mexicano durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador, quien ha denunciado que Boluarte asumió el poder tras ser parte de un golpe de Estado parlamentario contra el expresidente Pedro Castillo, dijo que aunque ambos países no han roto relaciones, del lado peruano maltrataron al exembajador mexicano en Lima, Pablo Monroy.