Gobernador mexicano hace apología del delito: "Un amigo llega con la pala para enterrar"

El gobernador del estado mexicano de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, generó críticas nuevamente luego de unas controversiales declaraciones realizadas en el LXXIX Congreso y Campeonato Nacional Charro 'Jorge Negrete' en un teatro local.

Vestido en un traje de charro, el miércoles Gallardo se refirió a lo que en su opinión es una buena amistad, al ser cómplice de un delito, aunque aclaró que sus palabras no eran "literales".

"Hay amigos que le hablan al otro y le dicen 'acabo de matar a un cabrón ¿qué hago?, vente ayúdame' (...). Y el amigo que en verdad es tu amigo, bueno, no falta el que te dice 'ya voy para allá' o 'ya te mandé un abogado, el más chingón de todo México para que te ayude'. Pero es un amigo medio medio", afirmó.

"Hay amigos que le hablan al otro y le dicen: 'Oye, acabo de matar a un cabr...' Y hay otros que te dicen: 'sabes qué, ya voy con la pala pa' enterrarlo. ¡Esos son los amigos chingo...!”, dijo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona (@RGC_Mx), durante la… pic.twitter.com/fiOOQXGjdU — Emeequis (@emeequis) November 9, 2023

Posteriormente Gallardo habló de otros amigos que "te dicen 'sabes qué, ya voy con la pala para enterrarlo, ya voy para allá'". "¡Esos son los amigos chingones!", celebró.

Respuesta del gobernador

Este jueves el funcionario se defendió de los reproches por medio de su cuenta en la red social X, en la que explicó que simplemente usó una "metáfora" del pastor argentino Dante Gabel.

En ese sentido, publicó un video de Gabel en el que se habla de un "amigo de verdad", del "amigo de pala incondicional".

“AMIGO DE PALA”: LA METÁFORA QUE UTILICÉ PARA AGRADECER QUE EL NACIONAL CHARRO SE QUEDARA EN SAN LUIS POTOSÍ pic.twitter.com/lkiBXNYwwm — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) November 9, 2023

"Dicha metáfora fue la que utilicé hoy [miércoles], para agradecer a quienes confiaron en el estado y apoyaron para que el evento del año del deporte más mexicano se quedara en esta entidad", escribió.

Nueva polémica

En junio pasado, el gobernador de San Luis Potosí fustigó que los medios de comunicación estén "chingue y chingue" con su cobertura noticiosa, en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas.

"Pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, a una madre soltera, por pagarle a esos cabrones (...). Mejor que sigan chingando", comentó en referencia a la publicidad oficial que pagan los gobiernos estatales y que representan una fuente importante de financiamiento de los medios locales.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, se lanzó contra los medios de comunicación por publicar sobre la muerte de un trabajador en una obra estatal: “mejor que sigan chingando (....) Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo”. pic.twitter.com/bO3QTjaAVa — David Ordaz (@david_ordaz) June 30, 2023

Durante un acto celebrado en la ciudad potosina de Soledad de Graciano Sánchez, Gallardo añadió: "Necesitamos diversión. Lo que no les gusta [a los medios] es que a mí me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo".

Gallardo llegó a la gubernatura del estado en 2021, a través de la coalición formada entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). En los últimos meses, el gobernador potosino ha mostrado su apoyo a Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia del oficialista Morena.