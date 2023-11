Polémica en Colombia por una pregunta clave en el proceso de paz con el ELN: "¿De qué van a vivir?"

Una nueva controversia ha surgido en Colombia con relación al proceso de diálogo de paz que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se trata de una pregunta clave que podría trabar o dinamizar las negociaciones: ¿De qué van a vivir los insurgentes si dejan de secuestrar, cuando esta es una de sus principales acciones delictivas para sostener su lucha armada irregular?

La polémica por la interrogante fue comentada el jueves por el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, luego que un periodista lo abordara sobre el tema que ya ha sido mencionado en la mesa de diálogo y es punto de conflicto en las conversaciones que forman parte del proceso de "paz total" que adelanta Petro.

En respuesta, el ministro Velasco explicó que por encima del tema de la financiación del ELN, está la premisa de que sus acciones irregulares ya no se pueden tomar como excusa para obtener fondos. "El secuestro no podemos aceptarlo como excusa pero también tenemos que llegar a la realidad de que, si vamos a pedir a una organización ilegal, que vive de acciones ilegales, que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución para ver ¿de qué van a vivir?".

#Política | “Si le vamos a pedir a una organización ilegal, que vive de acciones ilegales, que deje de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución de qué van a vivir”: polémica respuesta del minInterior @velascoluisf acerca de la propuesta de un fondo de financiación… pic.twitter.com/zcVgUz9pfH — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) November 9, 2023

Velasco añadió que "muy seguramente la comunidad internacional" podrá ayudar a los integrantes del ELN a conseguir financiamiento si se comprometen a dejar de delinquir, probablemente a través de donantes internacionales, pero lo más importante en ese asunto, dijo, es que "hay que encontrar esa solución" y "buscarle una salida, porque lo ideal es que se acabe esto".

El ministro también comentó que entiende la "indignación de los colombianos" sobre este controvertido tema y resaltó que "gracias a que hay una mesa de negociación" con ese grupo irregular, es que se pudo lograr que el ELN reconociera su responsabilidad sobre el "delito terrible", como fue el secuestro del padre de Luis Díaz, liberado tras 13 días de cautiverio.

Sobre ese punto, Velasco señaló que el crimen contra Díaz pone otro punto clave sobre la mesa y es que se resuelva también el secuestro de las demás personas que tendría el ELN en su poder. "No queremos resolver solo lo del padre de Luis Díaz, es que el secuestro es de todos los colombianos. Si el ELN tiene otros secuestrados, que evidentemente los debe tener, pues tenemos que resolver también eso".

"Un comentario desafortunado"

Las declaraciones de Velasco sobre el financiamiento del ELN han causado reacciones en redes sociales y sobre todo en medios de comunicación, donde analistas como Julio César Iglesias, entrevistado por Noticias RCN, creen que las opiniones del ministro son "totalmente ofensivas" porque privilegian a "los criminales" por encima de la ciudadanía que "sí trabaja de manera pacífica y honesta".

El fiscal general Francisco Barbosa ―uno de los críticos más radicales al proceso de paz de Petro―, también reaccionó a la polémica y dijo a Semana que a su parecer, el ministro Velasco se había convertido "en un validador del crimen". "¿Cómo es posible que este Gobierno esté pensando, de manera desesperada, en reemplazar las rentas criminales al ELN, en vez de pedirle que reparen a las víctimas y que liberen a todos los demás secuestrados?", expresó.

El ministro Velasco sale a decirnos que toca pagarle al ELN porque, pobrecitos, ¿De qué van a vivir si dejan de torturar ciudadanos?El mundo al revés. pic.twitter.com/4bgrFuczez — Julio César Iglesias (@IglesiasJulio87) November 10, 2023

Las palabras de Velasco también fueron cuestionadas por Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en la mesa de diálogo con en ELN, durante una entrevista que ofreció este viernes a W Radio. "Es un comentario desafortunado, hay que decirlo, porque nosotros hemos dicho que no vamos a discutir ningún tema de financiación, digamos, como un tema de chantaje, de no secuestro".

"No vamos a discutir temas de financiación si no estamos avocando el fin del conflicto y si no se está mirado con una realmente fuerte y decidida voluntad, de no continuar combatiendo. Ni la comunidad internacional lo va a admitir ni el Estado", agregó Patiño citado por la W.

Como solución a la polémica, Patiño dijo que ha aconsejado a los miembros del ELN a que "ahorren" de los recursos que tendrían "producto de otras actividades ilegales", esto, mientras no estén decididos a finiquitar el conflicto, que es cuando podrían discutir el tema de la financiación, y sobre todo, cuando dejen atrás el secuestro como argumento para conseguir fondos.

#Comunicado 🚨| La delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se permite informar a la opinión pública: pic.twitter.com/fqMqh5vELS — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) November 9, 2023

La postura de Patiño fue adelantada el jueves por la delegación gubernamental a través de un comunicado en el que advierten que el secuestro, como ocurrió con el plagio del señor Luis Manuel Díaz, es una práctica inadmisible para conseguir recursos.

"El ELN ha justificado este método argumentando que es parte de su financiación. Es insostenible argumentar, desde el punto de vista ético, que comerciar con seres humanos es lícito, aun bajo las condiciones de un conflicto armado", dice el documento, que también adelanta que la discusión sobre las formas de financiamiento de ese grupo deberán postergarse hasta que se haya concretado "su incorporación política".

El secuestro y la continuidad de los diálogos

Patiño añadió que precisamente el secuestro de Díaz, un error grave del ELN en medio de las conversaciones de paz, ahora se convierte en un punto clave y "determinante" para la continuidad de los diálogos, porque es un tema que ejerce "presión" a la guerrilla y le da al Gobierno más fuerza para exigir la liberación del resto de las víctimas que tienen retenidas.

El secuestro "es el primer gran tema de los diálogos que debemos tener con el ELN (...) es un tema inicial en los próximos encuentros que vamos a tener. Hubiésemos querido tener una reunión extraordinaria, pero los tiempos del ELN son más lentos de lo que uno quisiera" dijo Patiño.

El representante gubernamental añadió que este delito también es parte de las discusiones delicadas que se mantienen dentro del Mecanismo de Verificación de cese al fuego, porque para el ELN ese crimen no violaría el pacto ni el derecho internacional. "Ellos se han negado a considerar el secuestro como un delito que viola el Derecho Internacional Humanitario", comentó Patiño.

"Una solución concreta y real para financiar el cese"

Este viernes, el primer comandante del ELN, Antonio García, indicó que con el Gobierno "no existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales". Además, dijo, que aún las partes tienen "pendiente buscar una solución concreta y real para financiar el cese", algo que afirma, "tiene claro la delegación del Gobierno" y "por eso se estaba buscando una forma de financiación".

Queda pendiente buscar en la Mesa una solución concreta y real para financiar el CeseEsto lo tiene claro la Delegación del Gobierno, por eso se estaba buscando una forma de financiación del Cese el Fuego. — Antonio García (@AntonioGaELN) November 10, 2023

El pasado 4 de noviembre, luego de admitir que "fue un error la retención del Padre de Luis Díaz", García defendió las acciones del grupo insurgente "para financiarse", argumentando que no habrían recibido respuesta al tema en la mesa de diálogo.

A través de declaraciones difundidas en un canal privado de Telegram, García argumentó que "los funcionarios del Gobierno que trabajan por la paz" y "las Fuerzas Armadas del Estado", además de recibir recursos del presupuesto nacional, "que sale del bolsillo de los colombianos", también "reciben financiamiento internacional".

"El ELN, ¿de dónde se va a financiar? Lo hemos planteado en la Mesa y la comunidad internacional lo sabe. Sin respuesta los frentes del ELN se ven compelidos a realizar acciones para financiarse. Al mismo presidente (Gustavo Petro) se lo dije en Cuba, que eso era un riesgo y debía buscarse una solución", comentó el jefe guerrillero.

García acotó que este asunto, "que sigue vigente para encontrar una solución en la mesa, no puede seguirse esquivando". Además, defendió que las acciones del ELN "para conseguir economía, no son violatorias al cese el fuego ni a sus protocolos", por lo que instó a "revisar los documentos firmados" entre las partes.

