Príncipe Enrique gana el derecho a continuar la demanda de privacidad contra el editor de Daily Mail

El Tribunal Superior de Londres, en Reino Unido, ha fallado este viernes a favor del príncipe Harry para seguir con la demanda contra Associated Newspapers Ltd, el editor del diario británico Daily Mail, acusándolo de contratar investigadores privados, intervenir llamadas telefónicas y obtener información médica y financiera para sus artículos, informa The Independent.

"Estamos encantados con la decisión de hoy que permite que nuestras demandas por graves actividades delictivas y flagrantes violaciones de la privacidad por parte de los títulos del Mail procedan a juicio", dijeron los abogados de Enrique a la revista Variety en un comunicado.

Según el medio, el caso también involucra a otras seis celebridades, entre ellas el músico británico Elton John y su esposo David Furnish, las actrices británicas Elizabeth Hurley y Sadie Frost, el político Simon Hughes y la baronesa Doreen Lawrenc.