Brasileños no pueden abandonar Gaza por el cierre sostenido de la frontera con Egipto

Un grupo de 34 brasileños, la mitad de ellos niños, permanece en la Franja de Gaza, al no haberse autorizado el tránsito de personas hacia Egipto por el paso fronterizo de Rafa durante tres días consecutivos y pese a los compromisos asumidos por Israel, informó el canciller de Brasil, Mauro Vieira.

En declaraciones ofrecidas este viernes, el diplomático refirió que el pasado 3 de noviembre su par israelí, Eli Cohen, le aseguró en una conversación telefónica "que los brasileños estarían en la lista de extranjeros autorizados a dejar la Franja de Gaza".

No obstante, explicó el jefe de la diplomacia brasileña, la salida no se concretó porque durante tres jornadas seguidas no se autorizó la "salida individuos de diversas nacionalidades".

FRONTEIRA FECHADA | Grupo de brasileiros em Gaza não pôde seguir rumo à repatriação por conta do fechamento da fronteira. Nomes foram entregues às autoridades locais há três semanas. "São 34 pessoas. A metade, crianças, menores de idade", afirma Mauro Vieira, do @ItamaratyGovBr. pic.twitter.com/6Ds4HD1qg2 — CanalGov (@canalgov) November 10, 2023

"Hoy, [Cohen] me confirmó que nuevamente los nombres estaban en poder de las autoridades de la frontera y que saldrían hoy en la mañana. Nuevamente, no salieron. A pesar de haber sido movilizados hasta la zona del puesto de control, no pudieron pasar porque el puesto de control no fue abierto", detalló.

Vieira advirtió que la la complicada situación en Gaza le impide precisar cuándo podrán ser repatriados sus compatriotas, pues la zona está en conflicto abierto y hay "innúmeras cuestiones que dificultan la apertura".

Pese a ello, dijo, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva "ha mantenido (…) encuentros con las autoridades constituidas de los dos países involucrados; contactos del más alto nivel, siempre examinando la posibilidad de liberación de los brasileños en el menor plazo posible junto a los nacionales de otros países que están en la lista".

Más temprano, Brasilia anunció que el grupo de brasileños atrapados en Gaza recibió autorización para abandonar la región, tras las negociaciones que emprendieran Lula y el Ministerio de Asuntos Exteriores con Tel Aviv.