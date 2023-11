"Fui como un hincha más": premier de Perú niega injerencia en el 'apagón' en clásico de fútbol

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, respondió a los señalamientos en su contra tras haber sido acusado de tener injerencia en el corte de luz registrado en el estadio de Alianza Lima tras perder la final del fútbol peruano contra su clásico rival, Universitario de Deportes.

La noche del jueves en un programa del canal local Willax fue acusado de haber sido quien ordenó apagar las luces. Ante esto llamó a 'Combutters', del mismo medio, para responder que solo fue a ver a su equipo (Alianza): "No he tenido ninguna intervención en ese tema".

"He ido como un hincha más, no conozco quién maneja las luces del estadio. Expresé mi preocupación porque no tenían que apagar la luz, poniendo en peligro la vida de las personas", añadió Otárola.