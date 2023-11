Jefe de Oficina de Zelenski sobre posibles desacuerdos con su jefe militar: "Debemos ser más inteligentes y creativos"

El jefe de la Oficina del presidente ucraniano, Andréi Yermak, negó que se haya producido una ruptura entre el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valeri Zaluzhny, y el líder del país, Vladímir Zelenski. Así lo dijo en una entrevista con el canal de televisión local 1+1, difundida este viernes.

A la pregunta de la presentadora Natalia Moseichuk sobre si existe unidad de criterios entre el presidente y el máximo militar del país, Yermak respondió: "¿Cómo podría ser de otro modo? Tenemos una posición unificada: ganar esta guerra. Pero, por supuesto, ahora hay un diálogo constante, un trabajo constante. Debemos ser aún más inteligentes, aún más creativos".

Al comentar rumores de que Zelenski se proponía sustituir al comandante en jefe, Yermak aseguró: "No he oído hablar de ello. No tengo esa información".

Anteriormente, Zaluzhny había afirmado que el conflicto en Ucrania estaba en "un punto muerto" y admitió que Rusia está en una mejor posición en el frente. En su opinión, las fuerzas ucranianas deben pasar a la defensa estratégica.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, expresó su desacuerdo con el comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas. "No estamos en un punto muerto. Rusia controla el cielo. Nosotros cuidamos de nuestros militares", aseveró.

"Ya hemos recorrido 70 metros de 100"

Además, en el curso de la entrevista el jefe de la Oficina del presidente ucraniano sugirió que el conflicto se acerca a su fin. "No creo que nadie sepa cuándo terminará la guerra. Terminará muy de repente [...] Pero aun así, si la comparamos con una carrera de 100 metros, creo que ya hemos recorrido 70 metros. Pero estos últimos 30 son los más duros", expresó.

Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó una opinión contraria al respecto, y advirtió en una reciente entrevista que el conflicto en Ucrania podría prolongarse durante bastante tiempo.

"Debemos estar preparados para el largo plazo. Las guerras son imprevisibles, por su propia naturaleza. Lo que sí sabemos es que lo que ocurre en la mesa de negociaciones está inextricablemente ligado a la situación en el campo de batalla", declaró, citado por Ukraínskaya Pravda.