"Swiftie no vota a Milei": las fanáticas argentinas de Taylor Swift se meten en la campaña electoral

La cantante estadounidense Taylor Swift se presentó este jueves por primera vez en Argentina, bajo un clima de gran agitación entre los fanáticos, que expresaron incluso su posición respecto al balotaje que definirá al próximo gobierno del país.

En los alrededores del estadio Monumental de Buenos Aires, casa del Club Atlético River Plate, aparecieron cientos de afiches que dicen "'Swiftie' no vota a (Javier) Milei", lo que significa que las y los seguidores de la artista rechazan al candidato de ultraderecha en su disputa con el oficialista Sergio Massa.

Por la fuerza del fandom pic.twitter.com/wiJNMyCXik — Ana Clara Pérez Cotten (@anasyclaras) November 9, 2023

También se expresaron consignas políticas como "Milei es Trump", comparando al líder de La Libertad Avanza con el exmandatario estadounidense Donald Trump, o "Swifties contra Milei".

Para muchos fanáticos, el posicionamiento de Taylor Swift contra el líder republicano y Marsha Blackburn, la senadora antiderechos de Tenessee (de donde la artista es oriunda), quedó expuesto en el documental de Netflix 'Miss Americana', con un discurso de defensa de las diversidades y la conquista de derechos.

🎵 Bajo lemas como “Milei es Trump” o “Swifties contra Milei”, fans de de la artista, que se presenta hoy, viernes y sábado en el Estadio de River, conversaron con Télam sobre cómo el activismo político de la cantante influye en el posicionamiento que hoy muchas de ellas tienen… pic.twitter.com/OSwyBxAWz8 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 9, 2023

En sus discursos, Milei se opone a la lucha feminista y la igualdad de géneros y diversidades sexuales, y ha negado que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres, así como el cambio climático asociado a la explotación ambiental.

"Sabemos que Taylor está muy en contra de la derecha, que son básicamente las propuestas que tiene Milei, y por eso decimos que Milei es Trump y que Taylor no lo apoyaría. Si te gusta muchísimo Taylor Swift y vas a votar a Milei no hay concordancia: o no conocés bien a Taylor o no conocés bien a Milei. Si te gusta Taylor es porque te gustan sus ideas, su mensaje. Y Milei es todo lo contrario", dijo a Télam Nadia, una joven de 27 años que viajó desde Rosario, provincia de Santa Fe, para ver a su ídola.

La estrella pop Taylor Swift dio el primero de sus tres conciertos en Argentina, en medio de un clima de incertidumbre política a 9 días de las presidenciales.

El show programado para este viernes debió ser suspendido por una intensa tormenta que afecta a la ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El rechazo de los fans de BTS a LLA

A fines de octubre, los fans argentinos de la banda coreana BTS se pronunciaron contra la candidata a vicepresidenta por LLA, Victoria Villarruel, por declaraciones que hizo sobre el grupo en el pasado.

En un comunicado con casi dos millones de visualizaciones en X (antes Twitter), los seguidores repudiaron "los dichos de odio y xenófobos hacia la imagen de BTS" por parte de Villarruel, y pidieron que "por favor denuncien" los mensajes agresivos en las redes sociales.

Además de comparar el nombre de la banda con el de "una enfermedad de transmisión sexual", la diputada libertaria señaló: "Ay no... el coreano rosado no me gusta nada...", en alusión al artista Kim Nam-joon, por su color de cabello.