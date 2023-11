Musk aconseja a Zelenski dejar de "enviar la flor de la juventud ucraniana a morir en las trincheras"

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, debería dejar de enviar a sus soldados a la muerte en la batalla contra Rusia, sostuvo el empresario Elon Musk durante una conversación con el 'podcaster' estadounidense Lex Fridman que fue publicada este viernes.

A la pregunta de si Zelenski tendría que sentarse a la mesa de negociaciones con el mandatario ruso, Vladímir Putin, Musk respondió que el líder ucraniano debe negociar la paz. Al mismo tiempo, considera que no debería "enviar la flor de la juventud ucraniana a morir en las trincheras, hable o no con Putin". "Simplemente no hagas eso", añadió el director de Tesla, explicando que Zelenski "perderá un gran número de personas y la historia no lo verá con buenos ojos".

En septiembre, Musk ya había criticado los resultados de la contraofensiva ucraniana. "Tanta muerte por tan poco", dijo. Asimismo, el multimillonario reiteró que el servicio de Internet satelital Starlink de su empresa SpaceX fue desarrollado con fines civiles, no militares. El Ejército de Ucrania no ha podido utilizar este servicio para atacar Crimea, ya que su cobertura no se extiende a la península rusa.

Por su parte, Zelenski ha prometido en varias ocasiones que no negociará con Rusia a menos que Moscú cumpla con una serie de condiciones. El año pasado incluso firmó un decreto que prohíbe llevar adelante conversaciones con Rusia mientras Vladímir Putin sea el jefe de Estado.

Esta semana el mandatario ucraniano afirmó que Kiev continuará su contraofensiva, pero previamente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhny, reconoció que Rusia está en una mejor posición en el conflicto.

Por otro lado, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, comunicó a finales de octubre que Kiev perdió más de 90.000 militares, entre muertos y heridos, durante su ofensiva lanzada este verano.