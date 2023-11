Atacan a un reportero israelí en un restaurante céntrico de Berlín

Gilad Sade, un reportero israelí, fue atacado el sábado por la tarde en el restaurante Alí Babá en el centro de Berlín mientras distribuía pegatinas que decían 'Berlín da la bienvenida a los judíos', como parte del rodaje de una película que conmemora el 85.° aniversario de la 'Noche de los cristales rotos', informó Bild.

Según la Policía, que llegó pronto al lugar del incidente, el dueño del restaurante prohibió la distribución de pegatinas. Además, fuentes oficiales revelaron a Bild que después del incidente, el dueño de Alí Babá se pasó el dedo por el cuello, amenazando de esta forma al reportero israelí.

"Estábamos en el restaurante para repartir las pegatinas. Un hombre se abalanzó sobre mí. Luego golpeó mi cámara y mi cara. Por suerte no me hizo daño. No entendí lo que decía, todo pasó muy rápido. Uno de los empleados del hombre tenía un cuchillo enorme en la mano. Me asusté mucho", dijo Gilad Sade.