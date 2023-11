Netanyahu: Macron "cometió un grave error" al instar a Israel a que ponga fin a la matanza de civiles

El presidente francés, Emmanuel Macron, "hizo cosas buenas" por Israel al visitarlo tras la escalada del conflicto y enviar un hospital flotante a Gaza, pero "cometió un grave error, fáctico y moral" en sus recientes comentarios sobre "civiles bombardeados" por el país hebreo, declaró el sábado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, informa The Times of Israel.

¿Qué dijo Macron?

Este sábado, el presidente francés pidió a Israel en una entrevista con la BBC que deje de matar a bebés, mujeres y ancianos en la Franja de Gaza.

"De facto, hoy los civiles son bombardeados. Bombardean y matan a bebés, mujeres y ancianos. No hay razón ni legitimidad para ello. Así que instamos a Israel a que se detenga", declaró.

"Podemos prescindir de la prédica moral"

El primer ministro israelí ya ha comentado en dos ocasiones las palabras de Macron, afirmando que los países deberían condenar a Hamás, no a Israel.

"Es Hamás el que impide la evacuación de civiles, no Israel", dijo. "Israel les dice que se vayan", agregó.

"No es Israel el que utiliza a los residentes de Gaza como escudos humanos, es Hamás. No es Israel el que se ubica en hospitales, escuelas, instalaciones de la UNRWA [Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo] y de la ONU, es Hamás. Por lo tanto, no es Israel, sino Hamás el responsable de los daños causados a los civiles", insistió Netanyahu.

Según él, si "el mundo libre sacraliza la práctica de los terroristas de luchar entre civiles", entonces "esta sucia práctica se extenderá". "Y les digo al presidente de Francia y a nuestros otros amigos, que también los alcanzará a ustedes", advirtió.

"Realmente hacemos todo lo posible para minimizar los daños a civiles o no combatientes, pero no daremos a Hamás licencia para asesinar a nuestros ciudadanos sin una respuesta de nuestra parte. Podemos prescindir de la prédica moral", concluyó el jefe del Gobierno israelí.

"Macron no piensa que Israel esté atacando civiles deliberadamente"

En medio de la polémica, funcionarios franceses se han apresurado a ofrecer explicaciones sobre las recientes declaraciones de su líder.

"El presidente Macron nunca ha insinuado ni piensa que las fuerzas israelíes estén atacando deliberadamente a civiles. Ha calificado sistemáticamente de 'chantaje inaceptable' que Hamás utilice rehenes o población civil", afirmó a The Times of Israel una fuente diplomática francesa.

"Aunque el presidente Macron es consciente de los esfuerzos de Israel para evitar daños colaterales y facilitar el acceso humanitario, cree que se puede hacer más teniendo en cuenta la grave situación humanitaria o de la población civil de Gaza", agregó. "Por lo tanto, cree que una pausa humanitaria y, eventualmente, un alto el fuego son oportunos para ayudar a la población civil de Gaza a obtener la ayuda y el alivio necesarios", manifestó.

El balance de los ataques del Ejército del país hebreo contra Gaza es ya de 11.078 víctimas mortales, incluidos 4.506 niños. Asimismo, 27.490 personas han resultado heridas, entre ellas 8.663 menores.

