The Sunday Times: Crecen las tensiones entre Ucrania y las agencias de espionaje occidentales

"Kiev no es completamente transparente acerca de sus planes ni está dispuesto a responder a las preocupaciones de sus aliados", considera un politólogo británico.

Las tensiones entre Ucrania y las agencias de inteligencia de EE.UU. y el Reino Unido están creciendo, pese a que las partes afirman que mantienen "interacciones estrechas y fructíferas", expuso Mark Galeotti, politólogo británico y autor de libros sobre Rusia, en un artículo para The Sunday Times.

Las tensiones se deberían a varios factores, entre ellos, la preocupación de Occidente por la falta de reformas dentro del Servicio de Seguridad de Ucrania, a pesar de que el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, lanzó en julio del año pasado "una limpieza" en la agencia.

Galeotti expresó su inquietud por "la estrategia ucraniana de llevar la guerra a Rusia mediante bombardeos y asesinatos, no solo de objetivos militares sino también políticos", y puso como ejemplo el reciente asesinato de un funcionario de la República Popular rusa de Lugansk.

Aunque tales acciones se realizan en un intento por poner a los rusos en contra del presidente Vladímir Putin, "muchos en Occidente creen que podría provocar lo contrario", opina el autor del artículo, señalando que para Moscú "los ucranianos hacen lo que Occidente les dice".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en octubre que en el Gobierno ruso "saben desde hace mucho tiempo" que los servicios de seguridad de Ucrania están "bajo la estrecha supervisión" de sus homólogos británicos y estadounidenses. Al respecto, Galeotti teme posibles "represalias directas" contra Occidente por parte de Moscú, que podría considerar los ataques dentro de las fronteras rusas como agresiones indirectas.

Por otra parte, "Kiev no es completamente transparente acerca de sus planes ni está dispuesto a responder a las preocupaciones de sus aliados", señaló el politólogo. Sin embargo, el Gobierno de Zelenski no quiere cambiar su estrategia o enfoque, al igual que se aferra a la opinión de que incluso las desavenencias en Occidente no afectarán seriamente su política en lo que se refiere a la cooperación en materia de inteligencia, agrega.

Ademas, Galeotti recordó que muchos países occidentales "se han cansado de Ucrania", algo que fue confirmado recientemente por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.